Série B – Pela 27° rodada, nesta sexta, jogam, às 19h, Novorizontino x Athletic-MG. No sábado, às 16h, tem Goiás x Paysandu, às 18h30min, Amazonas FC x Volta Redonda e Avaí x Ferroviária. Às 20h30min, tem Remo x Atlético-GO. No domingo, às 16h, América-MG x Coritiba e Criciúma x CRB, às 19h, Athletico-PR x Vila Nova, e, às 20h30min, Cuiabá x Chapecoense. Série C – Válido pela 3ª rodada da segunda fase, o Caxias encara o Londrina, no Paraná, sábado, às 19h30min. Já o Floresta recebe o São Bernardo, domingo, às 16h30min. Série D – Pelo jogo de volta das semifinais: Inter de Limeira (0)x(2) Barra, jogam sábado, às 16h; e Santa Cruz (1)x(0) Maranhão, duelam às 19h30min. Messi – O jogador está perto de prolongar a sua passagem pelos EUA. O craque argentino vem conversando com a diretoria do Inter Miami sobre a extensão do contrato e a oficialização da permanência está por detalhes. Vôlei - A República Tcheca venceu a China por 3 sets a 0 nesta quinta-feira, e eliminou precocemente o Brasil do Mundial Masculino. Para avançar, a seleção precisava contar com uma ajuda dos chineses, após perder por 3 sets a 0 para a Sérvia na noite de quarta-feira. Feira Fitness – Neste sábado e domingo, Novo Hamburgo será palco da 2ª edição da Healthy Body Brasil, considerada a maior feira fitness da Região Sul do País. O evento acontece nos pavilhões da Fenac, das 10h às 21h, reunindo atletas, profissionais da saúde com uma intensa programação de competições. Fórmula 1 - As corridas retornam neste final de semana para os circuitos de rua. O circuito de Baku recebe o Grande Prêmio do Azerbaijão. Os treinos livre iniciam nesta sexta-feira. No sábado, o treino classificatório está marcado para as 9h, e, no domingo, a largada da prova ocorre às 8h.