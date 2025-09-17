Gre-Nal 448, neste domingo, terá transmissão na TV aberta

O Gre-Nal 448 terá transmissão ao vivo da RBS, na TV aberta. O pontapé inicial para o clássico válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro acontece neste domingo, às 17h30min, no Beira-Rio. Assinantes do Premiere ainda têm a emissora como opção para acompanhar a partida.



Os rivais chegam para o jogo em situações parecidas. Tanto Grêmio quanto Inter têm apenas o Brasileirão para disputar nesta temporada após serem eliminados na Copa do Brasil e nos torneios continentais, Sul-Americana e Libertadores, respectivamente. Na Série A, apenas dois pontos os separam, o Colorado é o 12º colocado, com 27, enquanto o Tricolor está em 14º com 25.



A situação dos treinadores também é similar. Roger Machado e Mano Menezes têm sido duramente criticados pelos resultados até então. Com a pressão acumulada, uma derrota para qualquer um dos lados pode significar o fim do ciclo no comando técnico das equipes.