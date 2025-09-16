Libertadores – Em confronto válido pelo jogo de ida das quartas de final, o Palmeiras vai até a Argentina para enfrentar o River Plate, às 21h30min. Sul-Americana – Pelo duelo de ida das quartas de final, Bolívar enfrenta o Atlético-MG, às 19h, e o Independiente del Valle-EQU encara o Once Caldas-COL, às 21h30min. Brasileirão - Em confronto atrasado pela 12° rodada, o Botafogo recebe o Mirassol, às 19h30min. Liga dos Campeões – Resultados dos jogos da 1ª rodada: PSV Eindhoven 1x3 Union Saint-Gilloise-BEL, Athletic Bilbao 0x2 Arsenal, Real Madrid 2x1 Olympique de Marselha, Benfica 2x3 Qarabag-AZE, Juventus 4x4 Borussia Dortmund e Tottenham 1x0 Villarreal. Seguindo os confrontos, nesta quarta, às 13h45min, tem Olympiacos x Pafos-CYP e Slavia Praga-CZE x Bodo Glimt-NOR, e, às 16h, PSG x Atalanta, Bayern de Munique x Chelsea, Liverpool x Atlético de Madrid e Ajax x Inter de Milão. Renan Lodi - Após notificar o Al-Hilal sobre a rescisão unilateral de contrato, o lateral-esquerdo está utilizando a estrutura do Athletico-PR para manter a forma física. O impasse começou quando o Al-Hilal comunicou que o brasileiro não seria inscrito no Campeonato Saudita, restringindo sua participação a partidas pontuais da Liga dos Campeões da Ásia. A limitação de minutos levou o jogador de 27 anos a buscar amparo jurídico. Sua defesa fundamenta-se no artigo 15 do Regulamento de Transferências da Fifa, que permite a rescisão de contrato se um atleta não disputar pelo menos 10% das partidas oficiais de uma temporada. Santos - O Peixe foi condenado pelo Tribunal de Futebol da Fifa a pagar 2,3 milhões de euros (R$ 14,4 milhões) ao técnico Pedro Caixinha e sua comissão técnica, demitidos em abril deste ano. A direção pretende recorrer ao Tribunal Arbitral do Esporte (TAS), mas para isso terá de desembolsar cerca de R$ 500 mil de imediato. Caso o recurso seja rejeitado, o montante estipulado pela Fifa será cobrado com juros de 5% ao ano. Botafogo - O clube carioca confirmou que o goleiro Neto sofreu uma grave lesão na coxa direita e não joga mais na temporada. O jogador de 36 anos sofreu ruptura completa do músculo reto femoral e vai passar por cirurgia. A estimativa de recuperação varia de três a cinco meses. Vôlei – A seleção brasileira masculina conquistou a segunda vitória consecutiva no Mundial, ao derrotar a República Tcheca por 3 sets a 0 (25/11, 25/22 e 25/18). Já garantido nas oitavas de final, o Brasil irá enfrentar a Sérvia nesta quarta-feira, às 23h.