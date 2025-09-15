Inter dá novo voto de confiança a Roger Machado antes do Gre-Nal 448

Nem mesmo a derrota do Inter por 4 a 1 para o Palmeiras, no sábado (13), foi o suficiente para dar um ponto final no comando do técnico Roger Machado no Colorado. Apesar da tensão nos instantes que antecederam a coletiva, a diretoria, na figura do vice-presidente Flávio Bisol, respaldou o trabalho do treinador, pelo menos até o Gre-Nal 448 no próximo domingo (21), e criticou a postura dos atletas em campo.

Mesmo com o novo voto de confiança, a passagem de Roger pode ter seu último capítulo no clássico. Após as eliminações na Copa do Brasil e na Libertadores, para Fluminense e Flamengo respectivamente, o técnico tem tido dificuldades para restabelecer o futebol que elevou as esperanças da torcida no fim do ano passado e no começo desta temporada.

No momento, a equipe ocupa a 14ª posição no Brasileirão, única competição que resta, com 27 pontos a cinco da zona de rebaixamento. A proximidade do Z-4 ainda não assusta, mas caso o pior aconteça contra o rival, o sinal de alerta será ligado em definitivo.

Na coletiva após a derrota elástica para o Palmeiras, o treinador demonstrou irritação com a postura em campo. "Precisamos cobrar atitude de todos, fazer uma semana forte. Temos o clássico pela frente. É muito ruim. Entendemos a frustração do torcedor. Estamos chateados, irritados com a derrota com um placar desta magnitude", avaliou.

Para tentar reverter o quadro, Roger terá alguns retornos. O argentino Bernabei está de volta da suspensão e assume a lateral-esquerda. Victor Gabriel, que atuou improvisado na função, vai para o banco. Já Borré, que ficou de fora por desconforto muscular na coxa direita, deve assumir o comando do ataque no lugar de Ricardo Mathias.

Na defesa, Gabriel Mercado é opção. O zagueiro é visto como solução para estancar a sangria na defesa. A experiência também é um grande aliado na escalação do jogador, já que a equipe tem um clássico pela frente.

Para piorar o cenário de crise, nesta segunda-feira (15), o Lánus, da Argentina, entrou com uma ação na Fifa contra o clube. Eles cobram uma parcela atrasada de US$ 100 mil na venda do lateral-direito Braian Aguirre. Por enquanto, a entidade não se manifestou sobre o tema. Uma resolução deve vir nas próximas semanas com um parecer indicando o pagamento. Normalmente, é estipulado um prazo e, caso não seja cumprido, há possibilidade de transfer ban, medida que impede o registro de reforços.