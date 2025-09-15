Libertadores – Em confronto válido pelo jogo de ida das quartas de final, Vélez Sarsfield recebe o Racing, às 19h. Sul-Americana – Em confronto válido pelo jogo de ida das quartas de final, o Fluminense viaja até a Argentina, para enfrentar o Lanús, às 21h30min. Liga dos Campeões - Hoje, pela 1ª rodada, às 13h45min, jogam PSV Eindhoven x Union Saint-Gilloise-BEL e Athletic Bilbao x Arsenal. Às 1h6, tem Real Madrid x Olympique de Marselha, Benfica x Qarabag, Juventus x Borussia Dortmund e Tottenham x Villarreal. Liga dos Campeões 2 – A Uefa revelou duas mudanças no regulamento da competição: os times que finalizarem nas primeiras quatro posições da tabela geral irão disputar a partida de volta da fase de quartas de final dentro de casa. Outra mudança é na inscrição de jogadores, a entidade divulgou uma nova iniciativa permitindo que os times inscrevam um substituto temporário adicional (em caso de lesão) durante as seis primeiras rodadas da fase de liga. Vídeo Suporte de Futebol - As semifinais da Copa Paulista, que acontecem a partir desta sexta-feira, terá como novidade a implementação para o uso do desafio de vídeo, chamada de Football Video Support (FVS), Vídeo Suporte de Futebol, na tradução, que permite aos treinadores solicitarem duas revisões quando entenderem que houve erro em quatro situações: gol, pênalti, cartão vermelho direto e cartão aplicado ao jogador errado. Mundial de Atletismo – Os brasileiros Alison dos Santos, Matheus Lima e Francisco Viana garantiram vaga para a semifinal dos 400m com barreiras. Além deles, Thiago Ornelas e Eduardo de Deus se classificaram para a mesma fase nos 110m com barreiras. Salto com Vara – Armand Duplantis, atleta sueco-americano, quebrou o recorde mundial do salto com vara pela 14ª vez, saltando 6,30m e garantiu o seu terceiro título consecutivo. Nenhum outro homem na história quebrou mais recordes mundiais do que Duplantis na modalidade. Futsal – Nesta segunda-feira foram definidos os grupos da primeira edição do Mundial feminino. O Brasil é um dos cabeças de chave e está no Grupo D, ao lado de Irã, Itália e Panamá. A competição será disputada entre os dias 21 de novembro e 7 de dezembro, em Pasig, Filipinas.