Série B - Jogos válidos pela 26ª rodada: Volta Redonda 0x0 Criciúma, Coritiba 0x0 Goiás, Paysandu 0x0 América-MG, Vila Nova 1x1 Remo, Operário 0x1 Cuiabá. Athletic-MG x Botafogo-SP não estava encerrado até o fechamento da edição. Hoje jogam Ferroviária x Novorizontino (19h) e CRB x Amazonas (21h30min).

Série C - Na briga por uma vaga na segunda divisão de 2026, o Caxias empatou ontem contra o São Bernardo, em casa, por 0 a 0. No momento, todos os times do Grupo B estão empatados com 2 pontos, e o Grená perderia a vaga pelo número de gols marcados. O próximo jogo é no sábado, fora de casa, contra o Londrina.

Futebol feminino - O Corinthians derrotou o Cruzeiro por 1 a 0, neste domingo, na Neo Química Arena, em São Paulo, e conquistou o heptacampeonato do Campeonato Brasileiro. O gol do título foi assinalado por Thaís Ferreira.

Futebol feminino 2 - As Gurias Coloradas venceram por 1 a 0, no sábado, o Gre-Nal válido pela 7ª rodada do Campeonato Gaúcho. O gol foi de Belén Aquino, de pênalti. Agora, o Inter lidera a fase classificatória, com 13 pontos; o Grêmio, até então invicto, é vice-líder com 10 pontos.

Vôlei - O Brasil tomou um susto da China, mas conseguiu a virada e estreou com vitória no Mundial de vôlei masculino neste domingo, em Pasay City, nas Filipinas. A seleção brasileira perdeu o primeiro set, se recuperou no jogo e venceu por 3x1 (19x25, 25x23, 25x22 e 25x21). O próximo jogo é hoje, às 23h, contra a República Tcheca.

Tênis - João Fonseca venceu sua segunda partida na Copa Davis, neste domingo, em Atenas, e garantiu a classificação da equipe brasileira às eliminatórias do torneio no ano que vem. O brasileiro superou o grego Stefanos Tsitsipas por 2 sets a 1 (6/3, 3/6 e 7/5), marcando o terceiro triunfo brasileiro na melhor de cinco.

Tênis de mesa - Melhor mesa-tenista do Brasil, Hugo Calderano terminou vice-campeão da etapa de Macau do WTT Champions da categoria, neste domingo. Na final contra o chinês Wang Chuquin, ex-líder do ranking e atual 2º do mundo, o brasileiro perdeu por 4 sets a 0 (11/9, 11/7, 11/9 e 11/4). Com a campanha em Macau, Hugo Calderano reassume o posto de terceiro do ranking mundial.

Boxe - A brasileira Rebeca Lima sagrou-se no domingo campeã mundial na categoria até 60 kg ao derrotar a polonesa Aneta Rygielska por decisão dos juízes, em Liverpool, na Inglaterra. É o segundo título de Rebeca na temporada, após a vitória no Grand Prix da República Tcheca, em junho.