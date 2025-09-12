Palmeiras x Inter: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Após a parada da data Fifa, o Inter volta a campo neste sábado, às 18h30min, para enfrentar o Palmeiras em São Paulo pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em 10º Brasileirão, uma vitória colorada sobre o 3º colocado neste final de semana pode significar uma mudança de panorama na equipe que dá sinais de ainda acreditar numa classificação para a Libertadores do ano que vem.
Para tentar buscar a vaga, que segundo equipe de matemáticos da UFMG tem 6,9% de chance de acontecer, o técnico Roger Machado não conta mais com Valencia. O atacante chegou a um acordo com o clube para sua liberação na última quinta-feira.
Apesar de ter testado esquemas diferentes durante a semana, incluindo um 3-5-2 sem pontas, Roger vai entrar com o mesmo sistema da última partida, a vitória de 2 a 1 sobre o Fortaleza. Sem Wesley, negociado com o Al-Rayyan do Catar, Vitinho deve assumir o lado direito do ataque enquanto Carbonero faz a esquerda.
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Palmeiras - Weverton; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista (Andreas Pereira), Mauricio e Felipe Anderson; Flaco López e Vitor Roque. Técnico: João Martins (auxiliar-técnico).
Inter - Rochet; Braian Aguirre, Vitão, Juninho e Victor Gabriel; Thiago Maia, Alan Rodríguez e Alan Patrick; Vitinho (Bruno Tabata), Ricardo Mathias e Carbonero. Técnico: Roger Machado.
Arbitragem - Lucas Paulo Torezin (PR) será auxiliado por Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA). No VAR, Diego Pombo Lopez (BA).
SERVIÇO PALMEIRAS X INTER
Local: Allianz Parque;
Transmissão: Premiere e SporTV;
Data e Hora: Sábado (13), às 18h30min;
