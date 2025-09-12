Grêmio x Mirassol: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Depois de quase duas semanas sem entrar em campo, o Grêmio volta aos gramados neste sábado (13), às 16h, para enfrentar o Mirassol, sensação do Campeonato Brasileiro, na Arena pela 23ª rodada da competição. Na história, as equipes se enfrentaram apenas duas vezes, com duas derrotas dos tricolores.



Os gaúchos chegam para a disputa depois de um empate, com gosto de vitória, em 1 a 1 com o Flamengo. Em 13º na tabela e a três pontos da zona do rebaixamento, o time do técnico Mano Menezes vai ter que lutar contra o histórico para superar o Leão Caipira e se distanciar dos quatro últimos colocados.



Para a disputa, Mano não vai poder contar com Marcos Rocha e Carlos Vinicius. Ambos tiveram um desconforto muscular e estão fora do jogo deste final de semana por precaução. Já Arthur deve fazer sua reestreia na equipe que o revelou. O volante foi repatriado durante a pausa para a data Fifa.



PROVÁVEIS ESCALAÇÕES



Grêmio - Tiago Volpi; Gustavo Martins (João Pedro), Noriega, Kannemann e Marlon; Cuéllar, Dodi (Arthur), Edenilson (Alysson), Cristaldo (Riquelme) e Cristian Olivera; Braithwaite. Técnico: Mano Menezes.



Mirassol - Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Danielzinho, Neto Moura e Gabriel (José Aldo); Negueba, Edson Carioca e Chico da Costa. Técnico: Rafael Guanaes.

Árbitro: Lucas Casagrande (PR) será auxiliado por Bruno Boschilia (PR) e Gizeli Casaril (SC). No VAR, Caio Max Augusto Vieira (GO).



SERVIÇO GRÊMIO X MIRASSOL



Local: Arena do Grêmio;



Transmissão: Premiere;



Data e Hora: Sábado (13), às 16h;