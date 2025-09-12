Porto Alegre,

Publicada em 12 de Setembro de 2025 às 17:34

Torcedor do Vasco morre em briga antes de jogo pela Copa do Brasil

Rodrigo José Santana deixa quatro filhos, incluindo uma bebê de 4 meses

Divulgação/Instagram/JC
Agências
Um torcedor do Vasco morreu em uma confusão que aconteceu em Oswaldo Cruz, Zona Norte do Rio de Janeiro, na noite desta quinta-feira (11), antes do duelo com o Botafogo pelas quartas de final da Copa do Brasil. A Polícia Militar não deu detalhes dos envolvidos no ocorrido.
O homem identificado como Rodrigo José Santana, de 36 anos, nem pretendia ir ao estádio. Segundo Gustavo Lourenço, amigo da vítima, ele iria apenas ao churrasco para confraternizar com os amigos e depois voltaria para casa. Rodrigo deixa quatro filhos incluindo uma bebê de quatro meses. 
Imagens que circulam nas redes sociais mostram uma correria perto da linha do trem. É possível ouvir barulhos de tiros. Em um registro feito de dentro de um estabelecimento ouve-se uma pessoa falando: "matou o garoto ali". Os vídeos também mostram um homem sendo carregado por outros torcedores e um rapaz entrando em uma loja após ser atingido na região da perna.
A Polícia Militar informou que integrantes do 9ºBPM foram acionados para verificar uma confusão generalizada em Oswaldo Cruz. O órgão ainda não expôs a dinâmica do que ocorreu. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) apontou que foram quatro feridos. Destes, três foram encaminhados à UPA de Madureira e um chegou em óbito. Uma outra pessoa deu entrada no Salgado Filho e tem quadro de saúde estável.
Segundo a PM, os autores do crime fugiram. A corporação avisou que equipes do 9° BPM intensificaram o policiamento na região.
 

