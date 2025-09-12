Torcedor do Vasco morre em briga antes de jogo pela Copa do Brasil

Um torcedor do Vasco morreu em uma confusão que aconteceu em Oswaldo Cruz, Zona Norte do Rio de Janeiro, na noite desta quinta-feira (11), antes do duelo com o Botafogo pelas quartas de final da Copa do Brasil. A Polícia Militar não deu detalhes dos envolvidos no ocorrido.

O homem identificado como Rodrigo José Santana, de 36 anos, nem pretendia ir ao estádio. Segundo Gustavo Lourenço, amigo da vítima, ele iria apenas ao churrasco para confraternizar com os amigos e depois voltaria para casa. Rodrigo deixa quatro filhos incluindo uma bebê de quatro meses.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram uma correria perto da linha do trem. É possível ouvir barulhos de tiros. Em um registro feito de dentro de um estabelecimento ouve-se uma pessoa falando: "matou o garoto ali". Os vídeos também mostram um homem sendo carregado por outros torcedores e um rapaz entrando em uma loja após ser atingido na região da perna.

A Polícia Militar informou que integrantes do 9ºBPM foram acionados para verificar uma confusão generalizada em Oswaldo Cruz. O órgão ainda não expôs a dinâmica do que ocorreu. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) apontou que foram quatro feridos. Destes, três foram encaminhados à UPA de Madureira e um chegou em óbito. Uma outra pessoa deu entrada no Salgado Filho e tem quadro de saúde estável.

Segundo a PM, os autores do crime fugiram. A corporação avisou que equipes do 9° BPM intensificaram o policiamento na região.