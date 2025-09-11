Série B – Em jogos válidos pela 26° rodada da competição, abrem os jogos na sexta: Volta Redonda x Criciúma, às 19h, Coritiba x Goiás, às 21h30min. No sábado, Paysandu x América-MG, às 16h, Vila Nova x Remo, às 18h30min. Para encerrar os jogos no final de semana, no domingo, Operário x Cuiabá, às 16h, e Athletic x Botafogo-SP, às 18h30min. Série C – Nos jogos válidos pela segunda fase da competição, jogam pela segunda rodada do grupo B: Caxias recebe o São Bernardo, no sábado, às 19h30min, no domingo, o Londrina recebe o Floresta, às 16h30min. Série D – Em confrontos válidos pelos jogos de ida das semifinais, Barra recebe a Inter de Limeira, no sábado, às 16h, no domingo, Maranhão recebe o Santa Cruz, às 16h. Gauchão Feminino – Pela 7° rodada da competição, os dois jogos são no sábado, Internacional recebe o Grêmio, às 11h, e Flamengo de São Pedro recebe o Juventude, às 15h. Copa Intercontinental – Pela primeira fase da competição, Pyramids x Auckland City se enfrentam no domingo, às 15h (horário de Brasília), na cidade do Cairo, no Egito, casa do Pyramids. Vôlei – A seleção masculina entra em quadra no domingo, contra a China, às 10h (horário de Brasília), em confronto válido pela primeira partida no Campeonato Mundial de 2025. Conmebol – A entidade anunciou a mudança do local da final da Copa Sul-Americana, antes seria realizada em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, agora terá como palco a cidade de Assunção, Paraguai, sem informar o estádio, mas segue mantida para o dia 22 de novembro. O motivo da troca seria por uma recente inspeção técnica na Bolívia que revelou dados preocupantes quanto ao cumprimento dos prazos e do cronograma de obras e melhorias para sediar o duelo. Futebol Internacional – A Federação Inglesa acusou o Chelsea de violar 74 normas do regulamento relacionadas a agentes, intermediários e investimentos de terceiros. Segundo a entidade as infrações ocorreram entre os anos de 2009 e 2022, época em que estava sob posse do russo Roman Abramovich. Uma das possíveis sanções que o clube pode sofrer é a perda de pontos na tabela de classificação da Premier League.