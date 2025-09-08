Copa 2026 - A Tunísia assegurou ontem a segunda vaga africana ao Mundial na América do Norte. A seleção derrotou Guiné Equatorial fora de casa pelas Eliminatórias Africanas, já nos acréscimos da segunda etapa, para garantir a ida ao torneio - a terceira classificação consecutiva dos tunisianos.
Bahia – O clube encaminhou a venda do atacante uruguaio Luciano Rodríguez por € 22 milhões (R$ 139,3 milhões) ao Neom SC, da Arábia Saudita, que se tornará a maior venda do futebol nordestino na história. Se concretizando o negócio, o Bahia ainda terá direito a 25% dos valores caso o clube saudita revenda o atleta mais uma vez.
Doping - O órgão disciplinar da Uefa puniu o zagueiro Yeray Álvarez, do Athletic Bilbao, com dez meses de suspensão por doping. A federação reconhece que não houve intencionalidade por parte do jogador, considerando que a ingestão da substância proibida se deu em razão do uso incorreto de um medicamento preventivo contra a queda de cabelo, sem a intenção de se dopar.
Tênis – Carlos Alcaraz volta ao topo do ranking da ATP. O espanhol foi campeão do US Open no último final de semana. Por sua vez, o jovem brasileiro João Fonseca, que foi eliminado na segunda rodada em Nova York, alcançou o melhor ranking da carreira, subindo da 45ª para a 42ª colocação.
Tênis 2 - A tenista brasileira Bia Haddad Maia sofreu uma queda acentuada no ranking da Associação Feminina de Tênis. A paulista está no 27º lugar da lista. Aos 29 anos, ela segue sendo a única tenista do Brasil entre as 100 melhores do mundo no ranking de simples.
Fórmula 1 – Gabriel Bortoleto se recuperou e voltou a pontuar no Mundial após terminar em 8º lugar no GP da Itália, domingo, no Autódromo de Monza. Com o resultado, o brasileiro somou mais quatro pontos na classificação geral. Agora, o brasileiro ocupa a 16ª colocação no Mundial de pilotos e superou Oliver Bearman, da Haas, e Carlos Sainz, da Williams.
Boxe - Acelino Popó Freitas, tetracampeão mundial, foi definido como o novo adversário de Wanderlei Silva na luta marcada para o dia 27 de setembro, em São Paulo. O pugilista vai substituir Vitor Belfort no combate principal do Spaten Fight Night 2. O lutador carioca não vai mais participar por causa de uma contusão durante os treinos.
Continue sua leitura, escolha seu plano agora!
-
Copa 2026 - A Tunísia assegurou ontem a segunda vaga africana ao Mundial na América do Norte. A seleção derrotou Guiné Equatorial fora de casa pelas Eliminatórias Africanas, já nos acréscimos da segunda etapa, para garantir a ida ao torneio - a terceira classificação consecutiva dos tunisianos.
-
Bahia – O clube encaminhou a venda do atacante uruguaio Luciano Rodríguez por € 22 milhões (R$ 139,3 milhões) ao Neom SC, da Arábia Saudita, que se tornará a maior venda do futebol nordestino na história. Se concretizando o negócio, o Bahia ainda terá direito a 25% dos valores caso o clube saudita revenda o atleta mais uma vez.
-
Doping - O órgão disciplinar da Uefa puniu o zagueiro Yeray Álvarez, do Athletic Bilbao, com dez meses de suspensão por doping. A federação reconhece que não houve intencionalidade por parte do jogador, considerando que a ingestão da substância proibida se deu em razão do uso incorreto de um medicamento preventivo contra a queda de cabelo, sem a intenção de se dopar.
-
Tênis – Carlos Alcaraz volta ao topo do ranking da ATP. O espanhol foi campeão do US Open no último final de semana. Por sua vez, o jovem brasileiro João Fonseca, que foi eliminado na segunda rodada em Nova York, alcançou o melhor ranking da carreira, subindo da 45ª para a 42ª colocação.
-
Tênis 2 - A tenista brasileira Bia Haddad Maia sofreu uma queda acentuada no ranking da Associação Feminina de Tênis. A paulista está no 27º lugar da lista. Aos 29 anos, ela segue sendo a única tenista do Brasil entre as 100 melhores do mundo no ranking de simples.
-
Fórmula 1 – Gabriel Bortoleto se recuperou e voltou a pontuar no Mundial após terminar em 8º lugar no GP da Itália, domingo, no Autódromo de Monza. Com o resultado, o brasileiro somou mais quatro pontos na classificação geral. Agora, o brasileiro ocupa a 16ª colocação no Mundial de pilotos e superou Oliver Bearman, da Haas, e Carlos Sainz, da Williams.
-
Boxe - Acelino Popó Freitas, tetracampeão mundial, foi definido como o novo adversário de Wanderlei Silva na luta marcada para o dia 27 de setembro, em São Paulo. O pugilista vai substituir Vitor Belfort no combate principal do Spaten Fight Night 2. O lutador carioca não vai mais participar por causa de uma contusão durante os treinos.