Brasil perde da Itália e vai disputar terceiro lugar no Mundial de vôlei feminino

Em um jogo disputadíssimo, o Brasil perdeu para a Itália na semifinal do Mundial de Vôlei na manhã deste sábado (6) pelo horário de Brasília em Bangkok, na Tailândia. Foram cinco sets de um embate equilibrado do início ao fim.

O Brasil venceu o primeiro set por 25/22, a Itália devolveu o mesmo placar no segundo. No terceiro, um set apertadíssimo, o Brasil fechou em 30 a 28. No quarto, a Itália fez 25 a 22 novamente. O tie-break acabou em 15 a 13 para as italianas.

A Itália tem agora 35 jogos sem perder. A última derrota foi em 1º de junho de 2024, justamente para o Brasil, por 3 a 2, pela Liga das Nações. Na final, as equipes se reencontraram e a Itália venceu por 3 a 1.

A equipe da Itália é a atual campeã olímpica (bateu os EUA por 3 a 0 nos Jogos de Paris-2024) e venceu as duas últimas edições da Liga das Nações (2024 e 2025).

O Brasil tem quatro vices do Mundial (1994, 2006, 2010 e 2022) e na manhã deste domingo (7) enfrenta o Japão em busca do terceiro lugar.

A final do Mundial acontece às 9h30 (horário de Brasília). As italianas vão enfrentar a seleção da Turquia, que, na outra semifinal, realizada poucas horas antes, bateu a seleção do Japão.

As japonesas começaram bem o jogo e venceram o primeiro set por 25 a 16, mas acabaram levando a virada e perderam os três sets seguintes (25/17, 25/18 e 27/25).

O destaque da Turquia, e do jogo, foi mais uma vez Melissa Vargas, oposto que joga pelo Fenerbahçe, de Istambul. Nascida em Cuba em 1999 e naturalizada turca em 2021, Vargas foi a maior pontuadora da partida, com 28 pontos.