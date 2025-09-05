Grêmio Náutico União homenageia atletas do Pan Júnior e Mundial Cadete de Judô

O Grêmio Náutico União realizou nesta quinta-feira (4) uma solenidade para homenagear os atletas do clube que representaram o Brasil no Pan-Americano Júnior, realizado entre 9 e 23 de agosto, em Assunção. A competição reuniu jovens de 14 a 23 anos em 42 modalidades e distribuiu vagas para os Jogos Pan-Americanos de Lima 2027. Parte dos esportistas homenageados é tratada como esperança para defender o País nos Jogos de Los Angeles 2028.

O presidente do GNU, Ricardo Rodrigues Alves, destacou a confiança da diretoria nos atletas e reforçou o trabalho desenvolvido para a realização de cada conquista. “O resultado está aí porque acreditamos muito em vocês. Mas não podemos esquecer que, para cada medalha, existe uma rede de apoio, que começa nos colaboradores, passa por médicos, fisioterapeutas, treinadores e diretores. Estamos levando muita fé em vocês e faremos de tudo para que realizem o sonho de todo atleta: chegar a uma medalha ou a uma Olimpíada”, disse.

Além dos atletas do Pan Júnior, também foram reconhecidos aqueles que integraram a seleção brasileira no Mundial Cadete de Judô, disputado em Sofia, na Bulgária. Arthur Bonato foi vice-campeão mundial na categoria -50kg, enquanto Sarah Mendes alcançou o 5º lugar na categoria -48kg. O reconhecimento se estendeu ainda aos técnicos, representados pelos senseis Alex Pombo e Rafael Garcia, fundamentais na preparação dos atletas para competições de alto nível.

O evento foi celebrado durante o tradicional Almoço dos Ilheiros e também reconheceu homenagens ao novo Comandante do 5º Distrito Naval, Vice-Almirante José Achilles Abreu Jorge Teixeira.

Atletas homenageados pelo GNU:

Natação

- Matheus Melecchi (Prata nos 1500m livre)

Águas Abertas

- Cibelle Jungblut (Ouro nos 10km feminino e vaga para o Pan de Lima 2027)

- Matheus Melecchi (Prata nos 10km masculino)

- Pilar Canedo (Uruguai) – 7º lugar nos 10km feminino

- Candela Giordanino (Argentina) – 9º lugar nos 10km feminino

Judô

- Andrey Coelho (Ouro no Individual +100kg e Ouro nas Equipes Mistas. Vaga direta para o Pan de Lima 2027)

Remo

- Andrei Jessé dos Santos e Diogo Volkmann (Prata na prova de 8 com timoneiro; Prata na prova de 8 misto com timoneiro; e Bronze na prova de 4 sem timoneiro)

Esgrima

- Marcus Pinto

- Giorgio Fumagalli (Florete - foi até o quadro de 16)

Ginástica Artística

- Francine de Oliveira (Prata na competição por Equipes)

Treinadores

- Alexandre Teixeira (Esgrima)

- Adriana Alves (Ginástica Artística)

- Luiza Maciel (Natação)

- Christiano 'Kiko' Klaser (Águas Abertas)