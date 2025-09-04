Série B – A 25° rodada tem início nesta sexta-feira, às 17h, com Amazonas x Remo, Paysandu x Volta Redonda (19h) e Coritiba x Ferroviária (21h30min). No sábado, às 16h, tem Botafogo SP x Athletico PR. Domingo, se enfrentam Criciúma x Chapecoense (16h), América MG X Operário-PR (18h30min) e Avaí x Goiás (20h30min).
Série C – O Caxias começa a jornada em busca ao acesso para a Série B, no quadrangular formado por Londrina, São Bernardo, Floresta. Neste domingo, o Caxias visita o Floresta-CE, às 16h30min, no estádio Domingão. Já o São Bernardo recebe o Londrina no sábado, às 19h30min.
Série D – Em confronto válido pelos jogos de volta das quartas e final, no sábado, às 16h, se enfrentam Barra (0) x (0) Cianorte e Inter de Limeira (0) x (0) Goiatuba. Às 17h, duelam ASA-AL (0) X (1) Maranhão. No domingo, tem América RN (0) x (1) Santa Cruz. Quem avançar se garante na Série C de 2026.
Gauchão feminino – No domingo, às 15h, tem rodada dupla válida pela 6° rodada: Brasil de Farroupilha x Flamengo de São Pedro e Juventude x Inter.
Fortaleza – O clube nordestino anunciou a contratação do técnico Martín Palermo até o fim da temporada, com opção de renovação para 2026.
Robinho - A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou, por unanimidade, um recurso da defesa do ex-jogador de futebol contra a decisão que autorizou o cumprimento no Brasil da pena de 9 anos de prisão por estupro a qual ele foi condenado na Itália.
Vôlei – A seleção brasileira feminina superou a França por 3 sets 0 (27/25, 33/31 e 25/19) e avançou às semifinais do Mundial, na Tailândia. O próximo desafio do Brasil será a Itália, sábado, às 9h30min, em busca da vaga na final.
NFL - Nesta sexta-feira, a liga de futebol norte-americano realiza o segundo jogo de sua história no Brasil. A Neo Química Arena, casa do Corinthians, recebe o duelo entre Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs, às 21h.
Fórmula 1 - O Grande Prêmio de Monza, 16ª etapa da temporada 2025, acontece neste fim de semana no Autódromo Nacional de Monza. Os treinos livres iniciam nesta sexta-feira. A classificatória ocorre no sábado, às 11h, e a largada no domingo, às 10h.