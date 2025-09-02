Seleção brasileira - O técnico Carlo Ancelotti comandou o segundo treino da seleção brasileira na tarde desta terça, na Granja Comary, no Rio de Janeiro. Já com todos os convocados à disposição, o italiano fez o primeiro esboço do time que entrará em campo contra o Chile nesta quinta-feira, às 21h30min. O destaque fica para o quarteto de ataque que contou com Estêvão, João Pedro, Gabriel Martinelli e o gaúcho Raphinha.
Copa do Nordeste - Confiança-SE e Bahia se enfrentam nesta quarta na Arena Batistão, às 21h30min, em confronto válido pelo jogo de ida da decisão. A equipe sergipana não conseguiu uma vaga nos playoffs da Série C e só tem a busca pelo título como motivação. A melhor colocação em uma edição do torneio aconteceu em 2020, ao terminar no 4° lugar.
Fortaleza - Renato Paiva não resistiu aos maus resultados e deixou o comando da equipe. O treinador português foi demitido após apenas 10 partidas, com uma vitória, três empates e seis derrotas, alcançando 20% de aproveitamento.
Futebol Inglês - O Fenerbahçe anunciou a contratação do goleiro Ederson, ex-Manchester City. Os turcos vão pagar 14 milhões de euros (R$ 89,1 milhões) pelo goleiro brasileiro, que tem 32 anos e estava desde 2017 no time inglês.
Surfe - O brasileiro Yago Dora conquistou, na noite de segunda-feira, o título da WSL (Liga Mundial de Surfe) após derrotar o norte-americano Griffin Colapinto por 15,66 a 12,33 na decisão nas ondas de Cloudbreak, em Fiji. No feminino, o título ficou com a australiana Molly Picklum, que bateu a norte-america Karoline Marks.
Tênis - A brasileira Bia Haddad Maia foi eliminada do US Open após ser derrotada por 2 sets a 0 (6/0 e 6/3) pela norte-americana Amanda Anisimova, na noite de segunda-feira. Já a dupla formada pela brasileira Luisa Stefani e a húngara Timea Babos foram superadas, nesta terça, nas quartas de final, pela canadense Gabriela Dabrowski e a neozelandesa Erin Routliffe por 2 sets a 1 (0/6, 6/4 e 6/4).
Tênis 2 - O time brasileiro no próximo confronto da Copa Davis será encabeçado por João Fonseca e Thiago Wild. A lista de convocados para foi confirmada ontem. A equipe capitaneada por Jaime Oncins vai enfrentar a Grécia, de Stefanos Tsitsipas, em Atenas, nos dias 13 e 14 deste mês. Jogam ainda Matheus Pucinelli como alternativa aos jogos de simples. E para as duplas, Marcelo Melo e Rafael Matos.