Série B - Pela 24ª rodada, neste final de semana jogaram: Remo 0x1 Criciúma, Operário 1x0 Coritiba, CRB 2x0 Paysandu, Goiás 2x3 Botafogo-SP, Athletico-PR 2x1 Novorizontino e Atlético-GO x Amazonas. O confronto entre Volta Redonda x Athletic não havia sido encerrado até o fechamento desta edição. Hoje, Chapecoense x Vila Nova-GO, às 19h e Avaí x Amazonas, às 21h30min, fecham a rodada.

Série C - Pela 19ª e última rodada, o líder Caxias foi derrotado por 3 a 0 pelo Maringá. Mesmo com o resultado o Grená terminou a primeira fase em primeiro colocado e está classificado para o mata-mata. Já o Ypiranga, mesmo derrotando o Figueirense por 1 a 0, acabou na 10ª colocação e está eliminado da competição. Se classificavam os oito primeiros.

Gaúchão Feminino - Pela 5ª e última rodada do primeiro turno, ontem, teve, Flamengo de São Pedro 0x3 Brasil de Farroupilha e Inter 1x0 Juventude. Com a vitória o Colorado chega a nove pontos, ultrapassa o Juventude e encosta no Grêmio, líder da competição que descansou nesta rodada.

Basquete - A seleção brasileira derrotou os Estados Unidos neste sábado por 92 a 77, na semifinal da Americup, em Maranguá, na Nicarágua. A final foi disputada contra a Argentina neste domingo, a partida não havia encerrado até o final desta edição.

Vôlei - A seleção feminina se classificou às quartas de final do Campeonato Mundial da modalidade, disputado na Tailândia. Neste domingo, em Bangkok, as brasileiras superaram a República Dominicana por 3 sets 1, de virada, com parciais de 18/25, 25/12, 25/20 e 25/12. O Brasil volta a jogar na quinta-feira, em horário a ser confirmado pela Federação Internacional de Voleibol (FIVB), contra a França.

Caso de Polícia - Tarso Marques, ex-piloto de Fórmula 1 foi preso em flagrante por receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor na madrugada deste domingo. A prisão aconteceu quando Marques conduzia uma Lamborghini Gallardoss sem placa na Ponte Cidade Jardim, zona oeste de São Paulo. Segundo a Polícia Militar, o veículo tinha queixa de apropriação indébita, restrições judiciais e licenciamento em atraso desde 2013, além de aproximadamente R$ 1,3 milhão em débitos de IPVA e autuações.