Flamengo x Grêmio: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Neste domingo (31), às 16h, o Grêmio vai ao Rio de Janeiro encarar o Flamengo. Apesar de uma vitória ser vista como um feito quase inalcançável, o técnico Mano Menezes terá que provar que ainda pode tirar algo do elenco.



O Tricolor chega para a partida depois de um empate em casa contra o Ceará na rodada passada. Na ocasião, o desempenho da equipe foi duramente criticado pela aparente apatia dos jogadores que pouco conseguiram agredir a defesa do Vozão. Enquanto o último adversário estava em situação parecida com a do Grêmio, o mesmo não pode ser dito sobre os cariocas.



Já o Flamengo é o líder do Brasileirão e chega em alta para o confronto. A equipe comandada pelo técnico Filipe Luís vem de seis vitórias seguidas. A última, contra o Vitória, ficou para a história. O 8 a 0 é a terceira maior goleada aplicada na história da competição e a maior desde 1984.



Mano Menezes terá algumas baixas. Os lesionados Balbuena e Villasanti estão fora. Sem o zagueiro, Noriega, que é destro, e o canhoto Wagner Leonardo disputam uma vaga no lado direito da defesa. O repatriado Arthur, ainda não joga. O volante só deve estar à disposição contra o Mirassol. Já Dodi e o atacante Carlos Vinícius, expulsos contra o Atlético-MG, voltam depois de cumprirem suspensão.



PROVÁVEIS ESCALAÇÕES



Flamengo - Rossi; Varela (Emerson Royal), Léo Ortiz, Léo Pereira e Viña; Jorginho, Saúl e Arrascaeta; Plata (Luiz Araújo), Samuel Lino e Pedro.



Grêmio - Tiago Volpi; Marcos Rocha, Noriega (Wagner Leonardo), Kannemann e Marlon; Cuéllar, Dodi e Edenílson; Cristian Olivera, Braithwaite e Alysson.



Arbitragem - Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG) será auxiliado por Guilherme Dias Camilo (MG) e Celso Luiz da Silva (MG). No VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP).



SERVIÇO FLAMENGO X GRÊMIO



Local: Maracanã



Transmissão: Globo e Premiere;



Data e Hora: Domingo (31), às 16h;