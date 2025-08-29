Inter x Fortaleza: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Neste domingo (31), às 20h30min, o Inter recebe o Fortaleza no Beira-Rio em jogo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Colorado chega para o confronto no pior momento da temporada atual. As eliminações na Copa do Brasil e da Libertadores tem gerado muita pressão no comando técnico. No Brasileiro, a situação também preocupa.



Depois da derrota por 3 a 0 para o Flamengo, que eliminou o Inter da Libertadores, a pressão sobre o técnico Roger Machado chegou ao ápice. Na coletiva após o jogo, a direção garantiu o aval ao comandante para os dois jogos seguintes. O primeiro foi a derrota por 2 a 1 para o Cruzeiro em Minas. O segundo é o embate deste final de semana contra o Fortaleza. Não só o resultado, mas uma atuação convincente parecem ser fundamentais para garantir a permanência do treinador.



O adversário não é exatamente uma pedreira. O Fortaleza é o penúltimo colocado do Brasileirão e não sabe o que é vencer na competição há cinco jogos, são quatro derrotas e um empate. Já o Inter vem de duas derrotas consecutivas. Para mudar o cenário a diretoria colocou os ingressos em promoção. Sócio de qualquer categoria pode levar um acompanhante por R$ 10,00. A expectativa é que 25 mil pessoas estejam presentes no estádio.



PROVÁVEIS ESCALAÇÕES



Inter - Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Thiago Maia, Alan Rodríguez, Wesley, Alan Patrick e Carbonero; Ricardo Mathias. Técnico: Roger Machado.



Fortaleza - Helton Leite; Mancuso, Ávila (Britez), Gustavo Mancha (Kuscevic) e Bruno Pacheco; Matheus Pereira, Lucas Sasha, Lucas Prior (Marinho), Pablo e Breno Lopes; Lucero. Técnico: Renato Paiva.

Arbitragem - Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG) será auxiliado por Guilherme Dias Camilo (MG) e Celso Luiz da Silva (MG). No VAR, Ilbert Estevam da Silva (SP).



SERVIÇO INTER X FORTALEZA



Local: Beira-Rio;



Transmissão: Premiere e SporTV;



Data e Hora: Domingo (31), às 20h30min.



Ingressos: Podem ser adquiridos no Mundo Colorado Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG) será auxiliado por Guilherme Dias Camilo (MG) e Celso Luiz da Silva (MG). No VAR, Ilbert Estevam da Silva (SP).Beira-Rio;Premiere e SporTV;: Domingo (31), às 20h30min.: Podem ser adquiridos no, o público previsto é de 25 mil torcedores