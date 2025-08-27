Copa do Brasil – Pelo duelo de ida das quartas de final, Bahia recebe o Fluminense, às 19h30min, na Arena Fonte Nova. Seleção brasileira – Joelinton, do Newcastle, e Alex Sandro, do Flamengo, foram cortados da convocação devido a lesões. O treinador Carlo Ancelotti chamou o meio-campista Jean Lucas, destaque do Bahia no Campeonato Brasileiro, para ocupar a vaga do atleta que pertence ao Newcastle. A última convocação de um atleta da equipe baiana foi há 34 anos, quando Luis Henrique esteve na lista elaborada pelo técnico Carlos Alberto Parreira. Em nota, a CBF informou que nenhum atleta será chamado para suprir a ausência do lateral da equipe carioca. Flamengo – O clube carioca acertou a venda de Matheus Gonçalves para o Al-Ahli, da Arábia Saudita, por 8 milhões de euros (R$ 50 milhões). O meia tinha perdido espaço com o técnico Filipe Luís e vinha jogando pelo sub-20, onde foi titular no título da Copa Intercontinental da categoria, no último final de semana. Tênis - João Fonseca encerrou nesta quarta-feira sua participação em torneios de Grand Slam na temporada. O tenista brasileiro foi superado pelo tcheco Tomas Machac, 22º do mundo, por 3 sets a 0 (6/7 (4/7), 2/6 e 3/6), e se despediu do US Open na 2ª rodada. Tênis 2 – Bia Haddad Maia volta às quadras do US Open nesta quinta-feira, às 12h, para enfrentar a suíça Viktorija Golubic, pela segunda rodada do Grand Slam em Nova York. O duelo vale vaga na terceira fase do torneio. Basquete – Já classificado para as quartas de final da AmeriCup, o Brasil foi derrotado pelos Estados Unidos por 90 a 78, na noite desta terça-feira, em Manágua (Nicarágua). Agora, a seleção volta a atuar hoje, às 16h10min, contra a República Dominicana. O revés para os norte-americanos é o primeiro do Brasil na atual edição da competição. Antes, a equipe comandada pelo técnico Aleksandar Petrovic derrotou o Uruguai por 81 a 76 e a equipe de Bahamas por 84 a 66. Judô - O judoca Arthur Bonato, da equipe do Grêmio Náutico União, garantiu mais uma conquista para o judô brasileiro ao faturar a medalha de prata no Campeonato Mundial Cadete, realizado em Sofia, na Bulgária. Aos 14 anos, o atleta chegou até a final vencendo seus combates na categoria -50kg, que contou com 29 competidores de diferentes países.