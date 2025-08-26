Porto Alegre,

US Open anuncia horário do jogo de Fonseca contra número 22 do mundo

Tenista carioca vem embalado por mais uma vitória na estreia de Grand Slam

AL BELLO/Getty Images via AFP/JC
Agências
A organização do US Open divulgou a programação dos jogos desta quarta-feira (27), entre eles o de João Fonseca pela segunda rodada da chave principal. O brasileiro de 19 anos encara o tcheco Tomas Machac por volta das 13h30min (de Brasília). O duelo será transmitido pela ESPN e Disney+. Será o segundo jogo da Grandstand, a terceira quadra principal do evento. A partida entre Navarro e McNally, confronto feminino que antecede o de João, começa ao meio-dia. O rival de Fonseca é o número 22 do mundo. Machac tem 24 anos e conquistou em março o seu único título ATP até então. LEIA TAMBÉM: Bia Haddad supera dores, vinga derrota e avança na estreia do US Open  O carioca vem embalado por mais uma vitória na estreia de Grand Slam. João disputa a elite do circuito pela primeira vez na breve carreira e avançou pelo menos à segunda rodada em todos eles. A vítima da vez foi o sérvio Kecmanovic, em sets diretos -parciais de 7/6(3), 7/6(5) e 6/3. Se avançar, Fonseca pode ter um confronto da nova geração na sequência. Quem avançar encara na terceira rodada do vencedor do embate entre Mensik, outra promessa de 19 anos, e o qualifier Blanchet.
