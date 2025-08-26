CBF - A Confederação Brasileira de Futebol confirmou nesta terça-feira que a seleção brasileira vai disputar dois amistosos no mês de outubro como parte da preparação visando a Copa do Mundo de 2026. A equipe do técnico Carlo Ancelotti encara a Coreia do Sul no dia 10, em Seul, e depois viaja até Tóquio, onde vai enfrentar, no dia 14, a seleção japonesa. Brasil de Pelotas - O juiz Alexandre Moreno Lahude, da 4ª Vara Cível do Juizado Regional Empresarial do Foro de Pelotas, aprovou o pedido de recuperação judicial (RJ) apresentado no último dia 6 pela direção da equipe. A decisão marca o início de um processo que busca reorganizar as finanças do clube, cuja dívida gira em torno de R$ 21,8 milhões. Agora, o Xavante tem 60 dias para apresentar um plano de recuperação fiscal. Brasileirão – O Flamengo transformou a partida contra o Vitória em um marco histórico, vencendo por 8 a 0 e registrando a maior goleada da história do Campeonato Brasileiro desde a adoção do formato de pontos corridos, em 2003. Futebol Americano - A Globo anunciou nesta terça-feira um acordo para transmitir jogos da Liga de Futebol Americano (NFL) no Brasil. O acordo garante transmissões multiplataforma, incluindo SporTV, GE TV e sinal aberto a partir da temporada 2025. Tênis – Bia Haddad Maia estreia com vitória no US Open contra a britânica Sonay Kartal por 2 sets a 1 (6/3, 1/6 e 6/1) nesta terça-feira. A partida foi de altos e baixos, e mesmo passando por um problema na posterior da coxa, a brasileira superou a adversária. A tenista brasileira volta às quadras na próxima quinta-feira, contra a tenista Viktorija Golubic (SUI). Tênis 2 – João Fonseca (45º ranking mundial) enfrenta o tcheco Tomas Machac (22º) a partir das 13h30min de hoje, disputa válida pela 2º rodada do US Open. Na sua estreia, mesmo passando por um mal-estar, Fonseca venceu o sérvio Miomir Kecmanovic por 3 sets a 0. Vôlei – A seleção brasileira feminina venceu nesta terça-feira a equipe de Porto Rico por 3 sets a 0 (25/19, 25/13 e 25/18) e avança às oitavas de final do Mundial de vôlei liderando o Grupo C. A partida valendo vaga para a próxima fase será disputada no domingo, contra China ou República Dominicana.