Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEsportesBasquete

Publicada em 25 de Agosto de 2025 às 14:14

Seleção masculina de basquete vira contra Bahamas e avança às quartas da Americup

Os brasileiros ainda tem um jogo contra os Estados Unidos pela fase de grupos da competição

Os brasileiros ainda tem um jogo contra os Estados Unidos pela fase de grupos da competição

CBB/DIVUGALÇÃO/JC
Compartilhe:
Agências
A seleção brasileira masculina de basquete garantiu classificação para as quartas de final da Americup ao vencer Bahamas por 84 a 66 neste domingo em Manágua, na Nicarágua. Os destaques do Brasil foram os armadores Yago (17 pontos e 2 assistências) e Alexey (14 e 8). Além deles, Guilherme Deodato (13), Reynan (12) e Ruan (11) terminaram com mais de 10 pontos. O cestinha da partida foi Franco Miller, de Bahamas, com 19.
A seleção brasileira masculina de basquete garantiu classificação para as quartas de final da Americup ao vencer Bahamas por 84 a 66 neste domingo em Manágua, na Nicarágua. Os destaques do Brasil foram os armadores Yago (17 pontos e 2 assistências) e Alexey (14 e 8). Além deles, Guilherme Deodato (13), Reynan (12) e Ruan (11) terminaram com mais de 10 pontos. O cestinha da partida foi Franco Miller, de Bahamas, com 19.
LEIA TAMBÉM: Brasil vence a França e encaminha vaga nas oitavas do Mundial de vôlei

Comandado pelo técnico Aleksandar Petrovic, o Brasil havia vencido o Uruguai na estreia e fecha sua participação na fase de grupos contra os Estados Unidos na terça-feira (26), às 22h10. Bahamas estreou com derrota para os EUA (105 a 94), mas forçou a prorrogação após empate em 84 a 84.

Em busca de seu quinto título na competição, o Brasil começou o duelo com Bahamas muito mal, cometendo muitos erros e vendo os rivais ditando o ritmo da partida, aproveitando os contra-ataques e com bom aproveitamento nos arremessos de 3 pontos. A seleção chegou a amargar uma desvantagem de 14 pontos (21 a 7). No decorrer do primeiro quarto, as bolas de 3 pontos de Bahamas passaram a perder eficiência, e o Brasil conseguiu encurtar a distância.A primeira parte do jogo terminou com um belo arremesso do armador Alexey, que começou no banco e mudou o ritmo de jogo ao entrar em quadra.
A seleção melhorou na defesa no segundo quarto, e o time de Bahamas continuava apostando nos tiros de 3 pontos, mas sem a mesma eficiência do início do jogo. O Brasil conseguiu empatar o jogo em 31 a 31 faltando pouco menos de cinco minutos para o fim do quarto. Ansiosos para comandar o placar pela primeira vez desde o 2 a 0, os brasileiros desperdiçaram ataques e viram os rivais abrirem 39 a 33. A virada veio faltando 32 segundos para o término do segundo quarto, quando Yago acertou dois lances livres e fez 40 a 39. O Brasil terminou a primeira metade da partida com um ponto de vantagem.

O segundo tempo começou com o Brasil dominando as ações. Com o time bem postado defensivamente, as jogadas bem trabalhadas para que os atletas davam espaço e tempo para definir os lances, especialmente em arremessos de 3 pontos. A estratégia resultou em vantagem que chegou a 23 pontos ao fim do terceiro quarto: 73 a 50.

No último quarto, o Brasil só precisou administrar o placar e ficou mais de cinco minutos sem marcar, mas fechou a vitória em 84 a 66.

Notícias relacionadas