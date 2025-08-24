Série B - Pela 23ª rodada, neste final de semana jogaram: Athletic 0x4 Chapecoense, Criciúma 2x0 Novorizontino, Coritiba 0x0 Remo, Goiás 1x0 América-MG, CRB 0x1 Athletico-PR e Paysandu 1x2 Operário. Os confrontos entre Ferroviária x Volta Redonda e Cuiaba x Atlético-GO não haviam encerrado até o fechamento desta edição. Hoje, Botafogo-SP x Vila Nova, às 19h, e Avaí x Amazonas, às 21h30min, fecham a rodada.

Série C - Pela penúltima rodada da primeira fase do torneio, os gaúchos entraram em campo no sábado. O líder Caxias foi derrotado em casa para o Brusque, enquanto o 12º colocado Ypiranga perdeu em São Paulo para o Ituano. O time da Serra já assegurou classificação para o quadrangular final. Já o Canarinho ainda luta para ficar entre os oito primeiros na tabela de classificação.

Gauchão feminino - Pela 4ª rodada, duelaram, no domingo, Grêmio 4x1 Inter e Juventude 6x0 Flamengo de São Pedro. O Brasil de Farroupilha descansou nesta rodada.

Seleção Brasileira - O técnico Carlo Ancelotti fará nesta segunda a primeira convocação da Canarinho com um "jeito completamente seu". Desta vez, o italiano participou de forma completa do período de observações e análise dos convocados, tendo como ponto de partida os dois jogos que já fez. A lista é para os duelos contra Chile e Bolívia.

Ginástica Rítmica - Na última prova do Mundial da categoria, que foi disputado no Rio, o Brasil conquistou mais uma medalha. Ao som de "Evidências", o conjunto brasileiro ficou com a medalha de prata após uma excelente exibição na disputa mista (3 bolas e 2 arcos).

Tênis - O brasileiro João Fonseca vai estrear no US Open nesta segunda, no segundo dia de disputas da chave principal do último Grand Slam da temporada. O tenista de 19 anos deve entrar em quadra entre 13h30 e 14 horas, pelo horário de Brasília.

Vôlei - O Brasil venceu a França por 3 sets a 2 (25/21, 25/20, 15/25, 17/25 e 13/15) e encaminhou a classificação às oitavas de final do Campeonato Mundial feminino, disputado na Tailândia. Na sexta, pela primeira rodada, a equipe de José Roberto Guimarães havia vencido a Grécia por 3 a 0. O próximo duelo ocorre na terça, contra Porto Rico.