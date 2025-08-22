Leonardo Jardim, técnico do Cruzeiro, entra no radar de time dos Emirados Árabes, diz jornal

O futebol dos Emirados Árabes está de olho no trabalho que o técnico Leonardo Jardim vem desenvolvendo à frente do Cruzeiro. O Al-Jazira manifestou interesse em contar com o profissional português após optar pela demissão do treinador marroquino Hussein Ammouta.
LEIA TAMBÉM: Fábio agradece homenagem do Fluminense após bater recorde mundial de jogos: 'Marca gigantesca'
De acordo com informações do jornal Record, de Portugal, Jardim tem conhecimento do interesse, mas preferiu não comentar qualquer possibilidade de deixar o futebol brasileiro no momento.
O treinador trabalhou no mundo árabe entre as temporadas de 2021 a 2024 e já comandou as equipes do Al-Ain, Al-Rayyan, Al-Ahli e Al-Hilal. Neste período, ele venceu a Liga dos Campeões da Ásia, a Supercopa da Arábia Saudita e o Campeonato Saudita (pelo Al-Hilal) e voltou a dar a volta olímpica, (desta vez com o Al-Ahli) ao conquistar o Campeonato dos Emirados Árabes.
No Cruzeiro desde fevereiro deste ano, ele tem contrato com o clube mineiro até dezembro de 2026. O treinador português substituiu Fernando Diniz no comando do time profissional e fez a equipe azul brigar pelas primeiras posições no Campeonato Brasileiro.
Terceiro colocado no Nacional, o Cruzeiro contabiliza 38 pontos em 20 rodadas e só está atrás do líder Flamengo (43), e do segundo colocado Palmeiras (39) na tabela.
Ele também classificou a sua equipe para as quartas de final da Copa do Brasil após eliminar o CRB nas oitavas de final com em empate em casa e uma vitória em Maceió.
De acordo com informações do jornal Record, de Portugal, Jardim tem conhecimento do interesse, mas preferiu não comentar qualquer possibilidade de deixar o futebol brasileiro no momento.
O treinador trabalhou no mundo árabe entre as temporadas de 2021 a 2024 e já comandou as equipes do Al-Ain, Al-Rayyan, Al-Ahli e Al-Hilal. Neste período, ele venceu a Liga dos Campeões da Ásia, a Supercopa da Arábia Saudita e o Campeonato Saudita (pelo Al-Hilal) e voltou a dar a volta olímpica, (desta vez com o Al-Ahli) ao conquistar o Campeonato dos Emirados Árabes.
No Cruzeiro desde fevereiro deste ano, ele tem contrato com o clube mineiro até dezembro de 2026. O treinador português substituiu Fernando Diniz no comando do time profissional e fez a equipe azul brigar pelas primeiras posições no Campeonato Brasileiro.
Terceiro colocado no Nacional, o Cruzeiro contabiliza 38 pontos em 20 rodadas e só está atrás do líder Flamengo (43), e do segundo colocado Palmeiras (39) na tabela.
Ele também classificou a sua equipe para as quartas de final da Copa do Brasil após eliminar o CRB nas oitavas de final com em empate em casa e uma vitória em Maceió.