Libertadores - Pelo jogo de volta das oitavas de final do torneio, jogam LDU-EQU (0)x(1) Botafogo, às 19h. Na sequência, às 21h30min, duelam River Plate-ARG (0)x(0) Libertad-PAR e Palmeiras (4)x(0) Universitario-PER. Sul-Americana - Dois jogos fecham as oitavas de final da competição hoje. Às 19h, tem Godoy Cruz-ARG (1)x(2) Atlético-MG; às 21h30min é a hora da bola para Lanús-ARG (0)x(1) Central Córdoba-ARG. Futebol Brasileiro - A Portuguesa apresentou o projeto do novo Canindé, proposta que prevê um estádio com capacidade para 46.500 torcedores e até 84.500 espectadores para shows. A expectativa é de início das obras em janeiro de 2026, com duração de até 40 meses. O custo do projeto é estimado em R$ 700 milhões. Futebol Internacional - A Associação Italiana de Técnicos de Futebol (AIAC) está organizando um movimento pela suspensão de Israel dos torneios internacionais devido à guerra em Gaza. A entidade afirmou que "Israel precisa parar. O futebol também precisa agir". Ginástica Rítmica - O Brasil abriu com chave de ouro o primeiro dia de competições do Mundial do Rio de Janeiro da modalidade, na tarde desta quarta-feira. Muito aplaudidas pela torcida brasileira a cada elemento executado, Bárbara Domingos e Geovanna Santos apresentaram suas séries de bola e de arco, respectivamente, pelas classificatórias do individual. Rio Open - Baixa de última hora no torneio deste ano, o tenista italiano Lorenzo Musetti foi confirmado nesta quarta-feira como o primeiro garantido na edição de 2026 do principal torneio de tênis disputado no Brasil. Tênis - Um dia após abandonar a final do Cincinnati Open por mal-estar, Jannik Sinner anunciou que não disputará a chave de duplas mistas do US Open. Número 1 do mundo em simples, o italiano optou por priorizar sua recuperação física antes do início da competição principal, que começa no próximo domingo, em Nova York. Tênis de mesa - O maior jogador da história do Brasil avançou mais uma fase no WTT Europe Smash, em Malmo, na Suécia. Nesta quarta-feira, Hugo Calderano derrotou o chinês Wen Ruibo por 3 sets a 1, com parciais de 11/13, 11/5, 13/11, 12/10, e se garantiu nas oitavas de final do campeonato.