Porto Alegre,

Publicada em 19 de Agosto de 2025 às 19:40

Inter x Flamengo: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Colorado recebe o Flamengo precisando de vitória simples para levar decisão aos pênaltis

Colorado recebe o Flamengo precisando de vitória simples para levar decisão aos pênaltis

SPORT CLUB INTERNACIONAL/JC
O Inter recebe o Flamengo pela partida de volta das oitavas de final da Libertadores da América nesta quarta-feira, às 21h30, no Beira-Rio, em Porto Alegre. Após a derrota por 1 a 0 no Maracanã, o time do técnico Roger Machado chega para o confronto precisando de uma vitória simples para levar o jogo para os pênaltis, ou de uma diferença de pelo menos dois para se classificar direto para as quartas.Contando com o fator local, o Colorado projeta que mais de 48 mil torcedores estarão presentes nas arquibancadas para o confronto derradeiro. No mesmo dia que começaram as vendas os ingressos foram esgotados. Além da presença massiva no estádio, os atletas também serão recebidos pela tradicional “Ruas de Fogo”. PROVÁVEIS ESCALAÇÕESInter - Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Thiago Maia, Alan Rodríguez e Alan Patrick; Tabata (Richard), Wesley e Ricardo Mathias (Borré). Técnico: Roger MachadoFlamengo - Rossi, Varela, Léo Ortiz (Cleiton), Léo Pereira e Ayrton Lucas (Alex Sandro); Jorginho, Allan e Arrascaeta; Luiz Araújo, Samuel Lino (Cebolinha) e Pedro. Técnico: Filipe Luís.Arbitragem - Esteban Ostojich (URU) será auxiliado por Carlos Barreiro (URU) e Agustín Berisso (URU). No VAR, Andrés Cunha (URU).SERVIÇO INTER X FLAMENGOLocal: Beira-Rio;Transmissão: Globo, ESPN e Disney+;Data e Hora: Quarta-feira (20), às 21h30min.
