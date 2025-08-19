Inter x Flamengo: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

O Inter recebe o Flamengo pela partida de volta das oitavas de final da Libertadores da América nesta quarta-feira, às 21h30, no Beira-Rio, em Porto Alegre. Após a derrota por 1 a 0 no Maracanã, o time do técnico Roger Machado chega para o confronto precisando de uma vitória simples para levar o jogo para os pênaltis, ou de uma diferença de pelo menos dois para se classificar direto para as quartas.
Contando com o fator local, o Colorado projeta que mais de 48 mil torcedores estarão presentes nas arquibancadas para o confronto derradeiro. No mesmo dia que começaram as vendas os ingressos foram esgotados. Além da presença massiva no estádio, os atletas também serão recebidos pela tradicional “Ruas de Fogo”.
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Inter - Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Thiago Maia, Alan Rodríguez e Alan Patrick; Tabata (Richard), Wesley e Ricardo Mathias (Borré). Técnico: Roger Machado
Flamengo - Rossi, Varela, Léo Ortiz (Cleiton), Léo Pereira e Ayrton Lucas (Alex Sandro); Jorginho, Allan e Arrascaeta; Luiz Araújo, Samuel Lino (Cebolinha) e Pedro. Técnico: Filipe Luís.
Arbitragem - Esteban Ostojich (URU) será auxiliado por Carlos Barreiro (URU) e Agustín Berisso (URU). No VAR, Andrés Cunha (URU).
SERVIÇO INTER X FLAMENGO
Local: Beira-Rio;
Transmissão: Globo, ESPN e Disney+;
Data e Hora: Quarta-feira (20), às 21h30min.
