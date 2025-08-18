Libertadores - Pelo jogo de volta das oitavas de final, jogam nesta terça: Vélez Sársfield-ARG (0)x(0) Fortaleza, às 19h. Na sequência, às 21h30min, tem São Paulo (0)x(0) Atlético Nacional-COL e Racing-ARG (0)x(1) Peñarol-URU. Sul-Americana - Pelo jogo de volta das oitavas de final, se enfrentam Huracán-ARG (0)x(1) Once Caldas-COL, às 19h. Às 21h30min, duelam Mushuc Runa-EQU (0)x(1) Independiente del Valle-EQU e Fluminense (2)x(1) América de Cali-COL. Flamengo - O Rubro-Negro anunciou a casa de apostas "Betano" como sua nova patrocinadora máster. Os valores não foram divulgados oficialmente, mas ultrapassam os R$ 200 milhões, o que torna a parceria a maior da história do futebol brasileiro. Justiça - Osni Fernando do Santos, de 36 anos, torcedor do Corinthians que atirou uma cabeça de porco no gramado da Neo Química Arena durante duelo com o Palmeiras, foi condenado a um ano de prisão em regime semiaberto pela Justiça de São Paulo. Ele pode recorrer da sentença em liberdade. Tênis - Após uma boa campanha no Masters 1000 de Cincinnati, em preparação para o US Open, João Fonseca voltou a subir no ranking, na atualização desta segunda-feira. O jovem carioca galgou oito degraus na lista da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP) e alcançou a 44ª posição. Trata-se, mais uma vez, de um recorde na carreira do tenista, que completará 19 anos na quinta-feira. Tênis 2 - O espanhol Carlos Alcaraz ganhou pela primeira vez o Cincinnati Open, nesta segunda-feira, ao derrotar o italiano Jannik Sinner, que abandonou o jogo quando estava perdendo por 5/0 no primeiro set após 23 minutos. O tenista disse após a partida que passou mal no domingo à noite. Skate - Estão abertas as inscrições gratuitas para o “Hip Hop Esporte - Skate”, que acontecerá no próximo sábado, na Quadra Petrobras do Museu da Cultura Hip Hop RS. Para participar, os skatistas interessados devem preencher o formulário de inscrição online (que pode ser encontrado no site do Jornal do Comércio) até o dia 22 de agosto.