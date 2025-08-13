Copa do Brasil - A Confederação Brasileira de Futebol definiu os confrontos das quartas de final do torneio, bem como o chaveamento dos oito clubes até a decisão da competição. O Corinthians encara o Athletico-PR, e pode enfrentar Atlético-MG ou Cruzeiro nas semifinais. No outro lado, o vencedor de Vasco x Botafogo encara Bahia ou Fluminense.

Copa Libertadores - Pelo jogo de ida das oitavas de final da competição, jogam hoje, às 19h, Cerro Porteño-PAR x Estudiantes-ARG. O vencedor do mata mata pegará Inter ou Flamengo na próxima fase.

Copa Sul-Americana - Pelo jogo de ida das oitavas de final da competição, jogam hoje: Bolívar-BOL x Cienciano-PER, às 19h, e Universidad de Chile x Independiente-ARG e Alianza Lima-PER x Universidad Católica-CHI, às 21h30min.

Gauchão feminino - Em jogo atrasado da 1ª rodada, o Juventude recebe o Grêmio, às 15h, no Sesi Caxias do Sul.

Corinthians - Ontem, a Fifa confirmou o "transfer ban" aplicado ao clube por conta de uma dívida de US$ 6,145 milhões com o Santos Laguna, do México, pela compra do zagueiro Félix Torres no ano passado. Para voltar a registrar novos atletas, o Timão precisa quitar a dívida ou chegar a um acordo amigável. Caso contrário, o clube terá de esperar três janelas de transferências.

Coritiba - Os campeões brasileiros de 1985 pelo Coxa enfim receberam as medalhas pela conquista nacional da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), nesta terça-feira, na sede da entidade. Há 40 anos, as originais sumiram e nunca foram entregues aos atletas, que cobravam uma reparação. A CBF produziu réplicas idênticas às peças entregues aos clubes campeões brasileiros da época.

CBF - A entidade começou a discutir a criação de um modelo de fair play financeiro a ser adotado no futebol brasileiro. Dirigentes de 34 clubes das séries A e B (como Inter, Grêmio e Juventude) e de 10 federações (incluindo a gaúcha) se reuniram para debater o assunto. Uma proposta será apresentada no dia 26 de novembro, durante o CBF Summit, em São Paulo.

Tênis - João Fonseca está fora do Cincinnati Open. O brasileiro, 52º do mundo, foi derrotado pelo francês Terence Atmane, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4. Com isso, o jovem tenista nacional, de 18 anos, perdeu a oportunidade de alcançar as oitavas de final de um ATP 1000 pela primeira vez na carreira.