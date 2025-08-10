Série B - Pela 21ª rodada no final de semana teve Ferroviária 2x1 Amazonense, Coritiba 0x0 Chapecoense, América-MG 0x1 Remo, Goiás 2x1 Operário, Volta Redonda 0x0 Novorizontino, Avaí 2x0 Cuiabá, Atlético-GO x Botafogo-SP. O confronto entre Atlético-GO e Botafogo-SP não havia sido encerrado até o fechamento desta edição. Hoje, às 19h, tem Criciúma x Athletico-PR e Paysandu x Vila Nova-GO, às 21h30min. Série C - No final de semana pela 16ª rodada teve, Caxias 1x0 ABC e Guarani 2x1 Ypiranga.Série D - Ontem, teve São José 1(1) x (1) 2 Goiatuba. Com a derrota o último representante gaúcho na competição foi eliminado Divisão de Acesso - Pelos jogos de ida das semifinais, teve Veranópolis 1x2 Inter-SM e Novo Hamburgo x Aimoré*. O confronto entre Novo Hamburgo e Aimoré não havia sido encerrado até o fechamento desta edição. Tênis - Depois de vencer na estreia, João Fonseca (52º do ranking da ATP) entrou na Quadra nº 3 no início da noite do último sábado, no Aberto Cincinnati. O adversário da vez foi o espanhol Alejandro Davidovich Fokina, número 18 do mundo. O brasileiro ganhou por desistência do rival (parciais de 6/7 e 5/4) e avançou na competição. Já Bia Haddad, perdeu para a australiana Maya Joint, 44ª do mundo e de apenas 19 anos, por 2 a 1 (6/4, 4/6 e 6/4). A brasileira teve problemas físicos no sexto game do terceiro set, o que comprometeu sua mobilidade.Remo - Os atletas do Grêmio Náutico União, Andrei Jessé dos Santos e Diogo Volkmann, conquistaram neste domingo,a medalha de prata nos Jogos Pan-Americanos Júnior de Assunção. Os remadores integraram a equipe que representou o Brasil na prova de oito com timoneiro (8+ masculino).Polêmica - O astro egípcio Mohamed Salah, do Liverpool, questionou a nota de pesar publicada pela Uefa, órgão que organiza o futebol europeu, ao ex-jogador de futebol palestino Suleiman Al-Obeid, conhecido como Pelé Palestino. Segundo a Associação Palestina de Futebol (PFA), ele foi baleado e morto pelas forças israelenses, na quarta-feira, enquanto aguardava ajuda em meio à multidão perto de um local de distribuição no sul de Gaza.