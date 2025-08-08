Gauchão feminino - Neste sábado (9), às 16h, pela 2ª rodada, as Gurias Coloradas enfrentam o Flamengo Tenente Portela. No domingo, às 15h, as Mosqueteiras recebem o Brasil de Farroupilha.
Série B - Pela 21ª rodada tem nesta sexta-feira (8), às 19h, Ferroviária x Amazonense e Coritiba x Chapecoense, às 21h35min. No sábado, às 16h, América-MG x Remo, às 18h30min, Goiás x Operário, Às 20h30min, Volta Redonda x Novorizontino. No domingo, às 16h, Avaí x Cuiabá, Atlético-GO x Botafogo-SP.
Série C - Pela 16ª rodada no sábado, às 17h, tem Caxias x ABC e às 19h30min, Guarani x Ypiranga.
Série D - Pelo jogo de volta da segunda fase da competição, sábado, às 18h, tem São José (1) x (1) Goiatuba.
Divisão de Acesso - Pela partida de ida das semifinais, no domingo (10), às 15h, tem Veranópolis x Inter-SM e às 19h30min, Novo Hamburgo x Aimoré.
Corinthians - O atacante Vitinho, de 31 anos, está próximo de ser anunciado como reforço do Alvinegro. Na manhã desta quinta-feira, o jogador realizou exames médicos e aguarda os resultados e a finalização de questões burocráticas para assinar com o clube do Parque São Jorge.
Botafogo - A negociação entre o goleiro John e o West Ham terminou sem acordo. Assim, o jogador deve ficar no clube carioca. O atleta havia manifestado seu desejo de se transferir para a Premier League, mas não chegou a um acerto com o clube inglês.
Bola de Ouro - Raphinha, do Barcelona, e Vini Jr, do Real Madrid, estão entre os indicados ao prêmio que contempla o melhor jogador da temporada 2024/2025. Os principais concorrentes à dupla brasileira são Lamine Yamal, do Barcelona, Desiré Doué, do Paris Saint-Germain, Jude Bellingham, do Real Madrid e Harry Kane, do Bayern de Munique. Essa lista principal foi a última a ser divulgada.
Bayern de Munique - O veterano atacante Thomas Müller trocou a Europa pelo futebol canadense. Após não ter o contrato renovado com os alemães, o jogador de 35 anos foi anunciado pelo Vancouver Whitecaps.
Tênis - João Fonseca estreou nesta quinta-feira (7) com vitória no Masters 1000 de Cincinnati. Número 1 do Brasil e 49º no ranking, o brasileiro de 18 anos saiu atrás, mas se recuperou e conseguiu a virada contra o chinês Bu Yunchaokete por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/2 e 7/5. Pela 2ª rodada, no sábado, Fonseca enfrenta o espanhol Alejandro Davidovich Fokina. O horário ainda não foi definido.