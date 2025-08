Italo Ferreira e Filipe Toledo buscam vaga no WSL Finals

A etapa de Teahupoo, no Taiti, que começa nesta quinta (7), vai decidir os últimos classificados para o WSL Finals. O Brasil chega com dois nomes ainda na briga: Italo Ferreira e Filipe Toledo. O campeão olímpico tem situação confortável, enquanto o atual bicampeão mundial terá uma missão árdua em uma das ondas mais temidas do mundo.

Yago Dora, líder do ranking, já está garantido em Fiji, palco da decisão do título mundial este ano. Ele só perde a ponta em cenários bastante improváveis: para não ser ultrapassado por Kanoa Igarashi, basta que avance uma bateria. Para Jordy Smith roubar sua liderança, o sul-africano teria que chegar pelo menos à semifinal em Teahupoo e ainda torcer para um tropeço precoce do brasileiro.



A disputa mais quente, no entanto, acontece na parte de baixo do top cinco. nesta quarta-feira (06), Italo Ferreira é o quarto colocado do ranking e só depende de si: se chegar à final da etapa, carimba a vaga no Finals. Vale lembrar que o surfista potiguar é o atual campeão da etapa. Caso pare antes disso, em 17º, 9º, 5º ou 3º, ainda pode se classificar, mas dependerá de uma combinação de resultados que envolvem principalmente Ethan Ewing, Griffin Colapinto e o próprio Toledo.



Para Filipe Toledo, o desafio é maior. Sétimo colocado, o bicampeão precisa obrigatoriamente avançar pelo menos duas baterias para seguir com chances. Ou seja, resultados como 17º ou 9º não bastam.

O caminho mais seguro seria vencer a etapa -feito que nunca conquistou em Teahupoo. Só assim garantiria um lugar entre os cinco melhores do mundo sem precisar depender de ninguém. Se ficar com o vice, terceiro ou quinto lugar, ainda pode se classificar, mas teria que torcer contra os principais concorrentes. A missão é dura, mas não impossível.



A etapa do Taiti é a última da temporada regular. Os cinco melhores do ranking após essa etapa se classificam para o WSL Finals, que define o campeão mundial em formato mata-mata, em apenas um dia de competição.

O 5º enfrenta o 4º, e o vencedor encara o 3º. Depois, vem o duelo com o 2º, e quem passar chega à final contra o líder do ranking. Se o líder vencer essa primeira bateria, é campeão. Se perder, há uma disputa melhor de três para definir o título.