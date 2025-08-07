Copa do Brasil - Pela volta das oitavas de final, hoje tem Vasco (0) x (0) CSA, às 20h e CRB (0) X (0) Cruzeiro, às 21h.Tênis - Hoje, o brasileiro João Fonseca estreia no Masters 1000 de Cincinnati contra o chinês Yunchaokete Bu. A hora do jogo não havia sido divulgada até o fechamento desta edição. Caso de Polícia - A Delegacia Antissequestro (DAS), da Polícia Civil do Rio Janeiro, investiga um suposto plano de sequestro do presidente do Vasco, o ex-jogador Pedrinho. A partir de uma denúncia anônima, o órgão dirigente orientou o dirigente a reforçar os cuidados com a segurança. A investigação, ainda em fase preliminar, aponta que a ideia era abordar o cartola quando ele deixasse a sede do clube, em São Januário, até ontem. A apuração é tratada com sigilo, mas a unidade policial afirmou estar "seguindo todos os protocolos previstos, inclusive no que diz respeito ao suposto alvo".