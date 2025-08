Chefe da Ferrari abafa crise e sai em defesa de Hamilton: 'É exigente, por isso é heptacampeão'

A decepcionante atuação da Ferrari no GP da Hungria e as declarações de Lewis Hamilton de "que é um inútil" fez o diretor da equipe Fred Vasseur entrar em ação para tentar contornar o ambiente turbulento na escuderia italiana. De acordo com o dirigente, o grau de exigência do piloto britânico motivou o desabafo em Budapeste.

"Não preciso motivá-lo, honestamente. Ele está frustrado, mas não desmotivado. É uma história completamente diferente. Eu entendo a frustração, mas todos nós estamos frustrados. Às vezes ficamos decepcionados e a primeira reação é dura. Mas sabemos que estamos avançando na mesma direção", comentou Vasseur ao site oficial da F-1.

Em sexto lugar na classificação do Mundial de pilotos, Hamilton contabiliza 109 pontos, vem logo atrás de seu companheiro de equipe, o monegasco Charles Leclerc (151) e observa de longe o protagonismo da McLaren, que dominas os dois primeiros lugares. Oscar Piastri comanda a tabela com 284 pontos, nove a mais que o vice-líder Lando Norris.

"Ele é exigente, mas acho que é também por isso que é sete vezes campeão mundial. Hamilton é exigente com a equipe, com o carro, com os engenheiros, com os mecânicos e comigo também. Mas antes de tudo, é exigente consigo mesmo", comentou Vasseur num discurso pacificador.

Na prova, após obter a pole, Charles Leclerc terminou a corrida em quarto lugar e fora do pódio. Mas o maior problema é com relação ao heptacampeão inglês. Após ocupar o modesto 12ª lugar no grid, ele finalizou a disputa no circuito de Hungaroring sem atingir a zona de pontuação (finalizou a prova na 12ª colocação).

Para Hamilton, o fim de semana foi para esquecer. "A (mentalidade é) mesma de ontem. Estou feliz que acabou. Estou ansioso para ir embora", disse o britânico. "Nunca me senti frustrado porque não poderia ter feito muito mais. Não tinha expectativas (na atual temporada), mesmo que tenha sido pior do que qualquer outra temporada da minha carreira."