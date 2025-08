Divisão de Acesso - Pela partida de volta das quartas de final, jogam hoje, às 19h30min, Aimoré (1)x(0) Lajeadense, Inter-SM (0)x(0) Bagé, Novo Hamburgo (0)x(0) Gramadense e Passo Fundo (1)x(2) Veranópolis.

Juventude - Alviverde acertou a contratação de Thiago Carpini como novo técnico para a temporada. Clube e treinador possuem acerto verbal e a assinatura do contrato — assim como o anúncio oficial — deve ocorrer nas próximas horas.

Botafogo - O goleiro Neto aceitou a proposta do Alvinegro para assumir a meta da equipe, mas o clube carioca só vai oficializar a contratação do jogador de 36 anos quando a venda de John para o West Ham for concretizada.

Fluminense - Thiago Silva está fora do duelo contra o Inter. O zagueiro teve constatada uma lesão grau dois na posterior da coxa direita, não estará à disposição do técnico Renato Portaluppi, e a previsão de volta aos treinos de campo é de até quatro semanas. A tendência é que a dupla de zaga seja formada por Manoel e Freytes. Thiago Santos também é opção.

Campeonato Brasileiro - A uma rodada do fim do 1º turno, o líder Flamengo aparece com mais de 12% de chances de título do que o Cruzeiro, que possui a mesma pontuação na ponta da tabela. O Grêmio aparece com 0,024% de chance de título e 26,8% de probabilidade de ser rebaixado. Já o Inter possui 0,079% para conquistar a taça e 14,3% para ir para a Série B. O cálculo é do Departamento de Matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais).

Fórmula 1 - A decepcionante atuação da Ferrari no GP da Hungria e as declarações de Lewis Hamilton de "que é um inútil" fez o diretor da equipe Fred Vasseur entrar em ação para tentar contornar o ambiente turbulento. De acordo com o dirigente, o grau de exigência do piloto britânico motivou o desabafo em Budapeste.

Tênis - Novak Djokovic não jogará o Masters 1000 de Cincinnati. A organização do torneio confirmou a ausência do sérvio na competição marcada para começar na quinta-feira. Atual número 6 do mundo, o tenista ainda não voltou às quadras desde sua eliminação em Wimbledon e vinha curtindo férias com a família na Grécia, sem sinais de preparação para a volta.