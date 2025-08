Messi recebe proposta para renovar com o Inter Miami e continuar na ativa até os 41 anos

Aos 38 anos e com contrato para vencer ao final deste ano, o craque Lionel Messi tem oferta para prorrogar a sua vitoriosa carreira por mais algum tempo. Interessado em continuar contando com os dribles e belas jogadas do jogador argentino, o Inter Miami vem negociando com o atleta uma renovação até 2028.

LEIA TAMBÉM: Lucas Paquetá é absolvido de acusação de envolvimento com apostas esportivas.

De acordo com o jornal Marca, da Espanha, as duas partes teriam um interesse comum em manter essa parceria por mais tempo. Pelo lado do atleta, seria interessante um novo contrato porque ele se manteria em plena forma para a disputa da Copa do Mundo de 2026, que seria a sua sexta na carreira.

Já o Inter Miami pretende continuar com o atleta em suas fileiras deixando-o livre para permanecer até quando bem entender, cogitando até o fato de o craque encerrar a carreira na Major Soccer League (MLS). Em grande fase no time americano, o camisa 10 ostenta 24 gols e 10 assistências em 30 partidas na temporada 2025.

No clube desde 2023, Messi desembarcou nos Estados Unidos após uma passagem de dois anos defendendo camisa do Paris Saint-Germain. Pelo Inter Miami, o astro argentino conquistou a Copa das Ligas e conduziu a equipe na melhor campanha da temporada regular da MLS, no ano passado.

No Mundial de Clubes, realizado nos Estados Unidos entre os meses de junho e julho deste ano, Messi levou a sua equipe até as oitavas de final da competição, quando foi eliminado pelo Paris Saint-Germain.