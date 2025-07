Inter - O clube anunciou a terceira contratação para o segundo semestre da temporada. Trata-se do volante uruguaio Alan Rodríguez, 25 anos, que estava no Argentinos Juniors e assinou contrato até dezembro de 2029. Copa do Brasil - NEsta quinta-feira, às 21h30min, tem Flamengo x Atlético-MG pelo duelo de ida das oitavas de final. Série B - Pela 20ª rodada, às 21h35min, jogam CRB x Coritiba. Divisão de Acesso - Às 19h30min, pelo jogo de ida das quartas, jogam Lajeadense x Aimoré e Veranópolis x Passo Fundo. Liga das Nações - A seleção masculina de vôlei levou um susto, mas venceu a China e avançou à semifinal do torneio. Jogando em Ningbo, o time comandado por Bernardinho buscou a virada para superar a anfitriã por 3 sets a 1 (29/31, 25/19, 25/16 e 25/21). Justiça - A sede da CBF, no Rio de Janeiro, foi alvo de buscas pela Polícia Federal, na manhã desta quarta, em investigação sobre compra de votos, que tem como um dos alvos o presidente Samir Xaud. A operação, denominada Caixa Preta, teve o objetivo de apurar suspeita da prática de crimes eleitorais em Roraima. Natação - O nadador francês Léon Marchand quebrou o recorde mundial dos 200m medley individual, no Mundial de Esportes Aquáticos, em Cingapura. A marca antiga pertencia ao americano Ryan Lochte. Ele cravou 1min52s651.