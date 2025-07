Copa do Brasil - Pelas oitavas de final da Copa do Brasil, nesta quarta, às 19h, tem CSA x Vasco da Gama, às 19h30min, jogam Bahia x Retrô e Cruzeiro x CRB e, às 21h30min, tem Corinthians x Palmeiras. Divisão de Acesso - Pelas quartas de final jogam nesta quarta,às 15h, Gramadense x Novo Hamburgo e, às 19h30min, tem Bagé x Inter-SM. Liverpool - Ausente do treino do de ontem, o goleiro Alisson pediu dispensa da pré-temporada que o clube inglês vem realizando na Ásia. O jogador alegou "problemas pessoais" e foi liberado pela diretoria. O arqueiro da seleção brasileira deve retornar à Inglaterra em breve. O jogador será reintegrado ao elenco quando o conjunto vermelho iniciar as competições oficiais. Real Madrid - O Tottenham demonstrou interesse em contratar Rodrygo, e solicitou autorização ao clube espanhol para iniciar negociações. O atacante vive um momento de incerteza no time merengue e viu seu protagonismo na equipe diminuir nos últimos meses. O jogador tem sido pouco aproveitado pelo técnico Xabi Alonso. No Mundial de Clubes, por exemplo, foi titular em apenas um jogo e participou de três no total. Barcelona - O goleiro Marc Ter Stegen passou por uma cirurgia na região lombar e agora inicia o processo de reabilitação para voltar à equipe. O tempo de recuperação vem gerando polêmica. Enquanto o clube catalão estima um período de cinco meses de ausência, o jogador espera retornar em até 90 dias. Caso esteja recuperado neste prazo, o clube catalão será obrigado a inscrever o jogador na Liga Espanhola. Série D - Em reunião com representantes dos clubes, a CBF anunciou ontem que a partir das quartas de final, a competição vai contar com Arbítrio de Vídeo (VAR) em todos os confrontos. Durante o evento, também foi discutida a proposta de ampliação de participantes, de 64 para 96 clubes, ou da criação de uma nova divisão, a Série E.