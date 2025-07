Técnico doa metade do salário após time levar goleada: 'nunca me senti tão envergonhado'

Ex-técnico da seleção da Espanha, Robert Moreno, não escondeu o incômodo com a goleada por 4 a 0 sofrida por seu clube, o Sochi, diante do Akron Togliatti, em casa, no sábado (26), pelo Campeonato Russo. Irritado, o treinador criticou duramente seus atletas, prometeu doar metade do seu salário e orientou os jogadores a fazerem o mesmo.

"É vergonhoso e desonroso. Sinto-me envergonhado como nunca antes na minha carreira de treinador", desabafou Moreno. "O elenco deveria contribuir com pelo menos metade do seu salário. Vou doar metade do meu salário. Não sei se é contratualmente possível, mas não merecemos", afirmou ao Match Premier.

A ira do comandante se deu pelo péssimo início de jogo do Sochi - os visitantes venciam por 3 a 0 já aos 13 minutos do primeiro tempo. Na semana anterior, na estreia no Campeonato Russo, sua equipe havia levado 3 a 0 do Lokomotiv Moscou com três gols sofridos nos dez minutos finais da partida.



"Os últimos dez minutos da partida anterior e os primeiros dez deste jogo foram uma vergonha. Não merecemos o dinheiro que recebemos", comentou o treinador, que tem passagens por clubes como Monaco e Granada. "Peço desculpas ao clube, à comissão técnica, à diretoria e, acima de tudo, à torcida", acrescentou.

Ex-auxiliar de Luis Enrique, atualmente no PSG, Moreno chegou a comandar interinamente a Espanha em três partida em 2019 e foi efetivado no comando da seleção, quando o treinador principal precisou se afastar para cuidar de um câncer da filha Xana, mas acabou demitido no retorno do comandante. O Sochi agora buscará a reação no campeonato nacional diante do Rubin Kazan, na segunda-feira (4), pela terceira rodada.