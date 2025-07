Série B - Pela 19ª rodada, no final de semana teve: Ferroviária 0x0 Operário-PR, CRB 4x0 Novorizontino, Coritiba 1x1 Amazonas, Volta Redonda 2x1 Vila Nova-GO e América-MG x Athletico-PR. O confronto entre Atlético-GO x Chapecoense não havia encerrado até o fechamento desta edição. Hoje, jogam Avaí x Botafogo-SP, às 19h, e Paysandu x Athletic, às 21h30min. Série C - Pela 14ª rodada, o Ypiranga ficou no 0 a 0 contra o Retrô fora de casa. Já o Caxias, no Estádio Centenário, venceu a Ponte Preta de virada por 2 a 1 e se manteve na liderança do torneio. Série D - Na rodada final da primeira fase, os quatro clubes gaúchos entraram em campo: Azuriz 0x0 São Luiz, Guarany-BAG 2x1 Joinville, Barra-SC 0x1 Brasil-PEL e São José 1x1 Marcílio Dias. Vice-líder do Grupo H, o Zeca foi o único a garantir vaga na próxima fase. Divisão de Acesso - Pela 15ª e última rodada, jogaram: União Frederiquense 0x4 Gaúcho, Passo Fundo 3x0 Glória, Brasil-Far 0x2 Esportivo, Veranópolis 0x1 Inter-SM, Santa Cruz 1x0 Bagé, Novo Hamburgo 4x0 Gramadense e Lajeadense 0x0 Real SC. Divisão de Acesso 2 - Estão definidos os confrontos das quartas de final e o chaveamento que apontará os dois clubes que subirão para o Gauchão de 2026. De um lado, o Aimoré (1º) enfrenta o Lajeadense (8º) e o vencedor encara quem passar de Novo Hamburgo (4º) x Gramadense (5º). Do outro, o Inter-SM (2º) duela com o Bagé (7º), e o classificado pega Passo Fundo (3º) ou Veranópolis (6º). As datas dos confrontos de ida e volta ainda não foram divulgadas. Fórmula 1 - Oscar Piastri e Lando Norris dominaram o GP da Bélgica neste domingo e garantiram a dobradinha da McLaren, cruzando a linha de chegada em 1º e 2º lugar, respectivamente. Charles Leclerc, da Ferrari, completou o pódio. O brasileiro Gabriel Bortoleto terminou a prova na 9ª colocação. Vôlei - O Brasil saiu na frente, mas sucumbiu diante da força da favorita Itália na final da Liga das Nações feminina neste domingo, em Lodz, na Polônia. Atuais campeãs olímpicas, as italianas chegaram ao 29º triunfo seguido ao marcar 3 sets a 1 (22/25, 25/18, 25/22 e 25/22) para conquistar o título da competição pela terceira vez, a segunda seguida. A seleção brasileira iguala os vice-campeonatos de 2019, 2021 e 2022.