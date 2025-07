Justiça aceita denúncia, e Bruno Henrique, do Flamengo, vira réu por fraude esportiva

A Justiça do Distrito Federal aceitou nesta sexta-feira (25) a denúncia apresentada pelo Ministério Público e tornou réus o atacante Bruno Henrique, do Flamengo, e o irmão dele, Wander Nunes Pinto Júnior. Os dois são acusados de fraude esportiva.

A decisão foi proferida pelo juiz Fernando Brandini Barbagalo, da 7ª Vara Criminal do Distrito Federal, que considerou que há elementos robustos para aceitar a denúncia. Com isso, os dois acusados devem ir a julgamento, que ainda não há data marcada.

De acordo com a investigação, o atleta teria compartilhado informação antecipada sobre o recebimento de um cartão amarelo em uma partida do Campeonato Brasileiro de 2023 para beneficiar um esquema de apostas esportiva. Caso seja condenado, a pena máxima pode chegar a até seis anos de prisão.

Quando foi indiciado, em abril, a defesa de Bruno Henrique afirmou que o atleta "nunca esteve envolvido em esquema de apostas." "As distorções que estão sendo causadas pela interpretação e divulgação indevida de mensagens privadas, fora de contexto, serão esclarecidas no curso do processo. O atleta confia que o Poder Judiciário oportunamente corrigirá a injustiça que está sendo cometida", dizia outro trecho da nota divulgada pelos advogados do atacante.

O atleta ainda não se manifestou após o aceite da denúncia.