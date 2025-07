Após 21 anos fora do calendário, retorno da MotoGP ao Brasil já tem data definida

A organização da MotoGP confirmou nesta quinta-feira (24) a data da futura etapa de Goiânia na temporada 2026. O retorno do Brasil ao calendário da principal categoria de motovelocidade do mundo acontecerá entre os dias 20 e 22 de março do próximo ano, no autódromo Ayrton Senna, na capital goiana.



A corrida vai ser a segunda etapa do ano, depois da Tailândia, entre 27 de fevereiro e 1º de março. Ao todo, serão 22 provas em cinco continentes diferentes, até novembro. A entrada do Brasil, no lugar da Argentina, é a grande novidade do calendário de 2026.

De acordo com a organização da etapa brasileira, os ingressos começarão a ser vendidos em setembro, em dia ainda a ser definido. Os interessados já podem se inscrever no site oficial da etapa para receber informações sobre o início das vendas: https://moto.gpbrasil.com.br/2026.



A disputa da etapa em Goiânia vai marcar o retorno do Brasil ao calendário da MotoGP. A última corrida em solo nacional aconteceu em 2004, no finado autódromo de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, com vitória do japonês Makoto Tamada. A capital de Goiás também tem histórico da MotoGP, por ter recebido três etapas do campeonato, entre 1987 e 1989.