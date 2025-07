Ekitike assina contrato por seis temporadas e se apresenta ao Liverpool

O Liverpool oficializou o quinto reforço para a próxima temporada. Depois de se frustrar com a negativa do Newcastle em negociar o centroavante sueco Alexander Isak, o clube abriu os cofres e acertou com o francês Hugo Ekitike, do Eintracht Frankfurt. O jovem de 23 anos assinou por seis temporadas e vai se juntar ao elenco na pré-temporada em Hong Kong, na Ásia.

"O Liverpool FC chegou a um acordo para a transferência do atacante do Eintracht Frankfurt, Hugo Ekitike, sujeito à autorização internacional. O jogador de 23 anos concluiu com sucesso os exames médicos e concordou com os termos pessoais dos Reds, o que lhe permitirá voar para Hong Kong para se juntar aos seus novos companheiros de equipe na turnê de pré-temporada pela Ásia no final desta semana", informou o clube inglês.

Ekitike chega ao Liverpool depois de uma temporada e meia na Alemanha, tendo se transferido inicialmente para o Eintracht por empréstimo do Paris Saint-Germain. O atacante marcou 26 gols em 64 partidas pelo Frankfurt e foi nomeado para o time da temporada da Bundesliga 2024-25.

O reforço chega sob enorme expectativa na Inglaterra após o Liverpool desembolsar 69 milhões de libras (aproximadamente R$ 519 milhões). Apenas no Campeonato Alemão, foram 29 participações em gols, sendo 19 bolas nas redes adversárias e 10 assistências.

Antes de fechar com o atacante, o Liverpool já havia contratado jovens promissores que também brilharam por seus clubes, casos do meia Wirtz e do lateral-direito Frimpong, ambos do Bayer Leverkusen, além do lateral-esquerdo Milos Kerkez, do Bournemouth, e o goleiro Mamardashvili, do Valência.

Ekitike, que também defende a seleção francesa, ainda não sabe qual número vestirá no Liverpool. A definição virá após se apresentar ao técnico Arne Slot em Hong Kong, onde a equipe fará amistoso com o Milan (sábado), antes de ir para o Japão encarar o Yokohama Marinos, no dia 30, quarta-feira.