Embalado por sequência de vitórias, Inter recebe o Vasco no domingo

Neste domingo, o Inter volta a campo em Porto Alegre para enfrentar o Vasco no Beira-Rio, às 18h30min pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na última quarta, o Inter conquistou sua primeira vitória como visitante na competição. O placar de 2 a 1 aplicado sobre o Santos em partida eletrizante, também marcou a terceira vitória consecutiva do clube desde o retorno da pausa para o Super Mundial de Clubes. Os 100% de aproveitamento impulsionaram os gaúchos da 17ª para a 10ª colocação.

O clima no lado vermelho de Porto Alegre não era dos melhores no retorno da pausa para o Mundial de Clubes. Na partida contra o Vitória, a torcida colorada ensaiou uma vaia antes de Bruno Tabata fazer um golaço nos acréscimos e tirar a equipe do Z-4 pela primeira vez em 30 dias. Dois jogos depois, a recepção ao Alvirrubro neste domingo deve ser completamente diferente.

Com Rochet de volta à titularidade, o time de Roger Machado conseguiu estancar a sangria na defesa. O uruguaio sofreu apenas um gol nos três confrontos em que esteve presente. Nas 12 partidas anteriores no Nacional, o Colorado havia levado 18 gols. A última vez que o Inter não sofreu gols, antes do 1 a 0 contra o Vitória, foi nm empate com o Fortaleza, pela 3ª rodada. No jogo deste final de semana, Gabriel Mercado deve retornar aos gramados depois de 10 meses longe dos campos após sofrer uma ruptura ligamentar no joelho esquerdo. O zagueiro é o principal cotado para assumir a posição de Vitão, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Contra o Santos, os atacantes voltaram a marcar, mas ainda preocupam. Carbonero fez o seu primeiro na competição para abrir o placar e Borré, de pênalti, ampliou. O colombiano chegou ao seu terceiro e empatou com Alan Patrick na artilharia. Valencia tem apenas um e Wesley ainda não balançou as redes. Os outros sete gols foram marcados por sete jogadores diferentes de outras funções. Os gaúchos tem o 10ª melhor ataque do campeonato.

A outra boa notícia é o avanço na negociação com Alan Rodriguez, do Argentino Juniors. O volante está quase acertado com o Colorado e deve desembarcar em Porto Alegre nos próximos dias para acertar os detalhes e fazer os exames médicos. O atleta de 25 anos é segundo volante e deve fazer parte do rodízio no meio-campo idealizado por Roger para evitar o desgaste dos jogadores até o fim da temporada. Com a chegada do uruguaio, o grupo passa a ter oito volantes.