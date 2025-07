Inter supera o Santos na Vila e vence primeira fora de casa no Brasileiro

O Inter venceu o Santos por 2 a 1 na Vila Belmiro na noite desta quarta (23) pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro e alcançou sua primeira vitória fora de casa na competição. Com o triunfo o Colorado soma 20 pontos e está na 10ª colocação. Essa é a terceira vitória seguida da equipe do técnico Roger Machado desde o retorno da pausa para o Super Mundial de Clubes.

Nos minutos iniciais, a atitude das duas equipes parecia clara. O Peixe marcava de perto a saída de bola, já o Colorado, se posicionava atrás do meio campo quando não tinha a bola. Os paulistas tiveram a primeira chance do jogo. Aos 7 minutos, depois de boa troca de passes, João Schmidt encontra Rollheiser entrando na área que domina e bate para fora, perto da trave esquerda de Rochet. Um minuto depois, em sua primeira finalização, os visitantes abriram o placar. Alan Patrick achou Carbonero, o atacante limpou Brazão que saiu no desespero, e apenas empurrou a bola para a goleira vazia para abrir o placar. Essa foi a 12ª assistência do camisa 10 na temporada.



Depois do gol, o time da casa sentiu o golpe e começou a se atrapalhar na saída de jogo. Numa dessas, aos 16, Wesley retomou a posse e sofreu uma falta. Na cobrança, Alan Patrick cruzou dentro da área, Vitão cabeceou para fora, perto do ângulo direito. Aos poucos o peixe foi se acertando novamente. No fim do primeiro tempo o ataque dos paulistas encaixou uma boa sequência de finalizações. Aos 38, Rollheiser cruzou para Neymar sozinho dentro da área. Rochet bem colocado agarrou a bola sem maiores problemas. Aos 42, David Washington recebeu um passe de calcanhar de Neymar, ajeitou com a esquerda e emendou um belo chute que passou por Rochet, mas parou na trave. Um minuto depois, Neymar limpou a jogada na entrada na área e com liberdade finalizou forte para fora. O Inter ainda teve a última oportunidade clara da primeira etapa. Wesley tocou para Carbonero que devolveu, o atacante saiu sozinho na cara do goleiro e finalizou em cima do defensor.



No segundo tempo os gaúchos voltaram com uma atitude diferente, aos 40 segundos Borré finalizou dentro da área depois de passe de Wesley e obrigou o goleiro a fazer uma bela defesa. Aos 6 Alan Patrick recebeu passe de Borré, e sozinho na entrada da finalizou para fora, desperdiçando a oportunidade. Mesmo pressionado, o Santos não abdicou do ataque, o que tornou o jogo frenético. Aos 11, depois de cruzamento para área, Rocket se atrapalha com a zaga e Deivid Washington desviou, a bola ainda tocou na trave antes da defesa colorada afastar.



Aos 26, Escobar desviou cruzamento de Alan Patrick com a mão. No primeiro momento o árbitro não marca nada, mas após a checagem no VAR assinala a infração. Borré bate alto no meio, sem chance para Brazão, dois a zero. A torcida presente na Vila perdeu a paciência com o time e as vaias começaram a soar nas arquibancadas. Aos 46, Barreal aproveitou rebote da defesa colorada para descontar. O atacante acertou uma paulada no alto da goleira defendida por Rochet, sem chance para o goleiro. Aos 48, Neymar finaliza, Rochet desvia, a bola bate na trave e rola em cima da linha até que o uruguaio se recuperou e agarrou a bola. O Peixe fica na bronca, mas o VAR não aciona o árbitro. Três minutos depois do susto Lucas Paulo Torrezin encerra a partida e confirma a vitória do Inter.

O Colorado volta a campo neste domingo (27), às 18h30 para enfrentar o Vasco pela 18ª rodada do Brasileirão no Beira-Rio.



Santos (1) - Gabriel Brazão, Escobar (Robinho Jr), João Basso, Luan Peres e Souza, João Schmidt, Zé Rafael (Gabriel Bontempo) e Neymar, Rollheiser (Igor Vinícius), Deivid Washington (Luca Meirelles) e Guilherme (Barreal). Técnico: Cléber Xavier



Inter (2) - Rochet, Aguirre, Vitão Victor Gabriel e Bernabéi, Bruno Henrique (Luis Otávio), Thiago Maia (Diego Rosa) e Alan Patrick, Wesley (Alan Benítez), Borré (Enenr Valência) e Carbonero. Técnico: Roger Machado