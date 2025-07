Próximo Masters 1000 de Fonseca tem debandada de favoritos

O Masters 1000 de Toronto ganhou desfalques de peso uma semana antes do início de sua chave principal. O torneio é o próximo grande evento do circuito e terá presença do brasileiro João Fonseca.



Quatro dos seis tenistas mais bem ranqueados do momento estarão fora da disputa. O torneio de Toronto inicia a gira do piso duro na América do Norte, antecedendo o Masters 1000 de Cincinnati e o US Open.Jannik Sinner, primerio no ranking, Jack Draper, quinto e Novak Djokovic, sexto, já oficializaram suas desistências por lesões. Eles aproveitarão o período para se recuperarem de problema físicos.

O italiano conquistou o título na quadra dura canadense em 2023, antes de chegar ao topo do ranking. Já Carlos Alcaraz, número 2 do mundo, deve anunciar a sua saída da lista em breve. Segundo o jornal Marca, o espanhol optou por descansar mirando a sequência da temporada e o Grand Slam norte-americano, que será disputado em agosto. Alcaraz chegou à final dos últimos seis torneios que disputou desde abril, tendo faturado quatro títulos.

Com isso, Alexander Zverev será o principal cabeça de chave em Toronto. O alemão é o número 3, mas vive fase complicada e não levanta um título há meses. Depois dele vem o norte-americano Taylor Fritz, atual quarto colocado no ranking.

João Fonseca embarca nesta quinta (24) e fará sua estreia no principal torneio do Canadá. Nesse mesmo período no ano passado, o carioca de 18 anos estava se preparando para disputar torneios de nível Challenger nos EUA.

Será o seu sexto Masters 1000 da carreira, nenhum dos outros teve tamanho esvaziamento dos tops do ranking. Ele fez sua primeira aparição em evento deste calibre em Madri, no ano passado, e os outros cinco foram neste ano. Até o momento, avançou até a terceira rodada em melhor campanha, registrada em Miami.

Estreante no top 50, brasileiro está a 11 desistências de ser um cabeça de chave. João colocou como meta pessoal terminar o ano com posição para ser um dos 32 tenistas mais bem ranqueados para o Australian Open do ano que vem. O evento começa no próximo sábado, (26). O sorteio que definirá o chaveamento será realizado dias antes do torneio.