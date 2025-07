Corinthians não paga parcela ao Cuiabá na CNRD e corre risco de transfer ban

O Corinthians não pagou a primeira parcela do acordo com a Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) da Confederação Brasileira de Futebol. O prazo para o pagamento era até esta quinta-feira (17), quando o clube deveria ter depositado pelo menos R$ 4,5 milhões.

Apesar do atraso, o Corinthians tem até terça-feira (22), para fazer o pagamento,O Cuiabá, que, realizada no início de 2024, protocolou nesta sexta-feira uma petição na CNRD reclamando a falta do pagamento. Assim, o clube paulista corre risco de sofrer "transfer ban" e ficar impossibilitado de realizar novos registros de atletas."Em um país com regras sérias, o Corinthians já teria sido rebaixado há tempos. É revoltante ver clubes gastando sem freio, enquanto precisamos recorrer ao mercado financeiro, antecipar receitas e pagar juros para honrar compromissos", disparou o presidente do Cuiabá, Cristiano Dresch, ao Estadão."Nunca houve retorno por parte deles, que alegam ter cinco dias para efetuar o pagamento e apresentar os comprovantes. Oficializamos na Câmara que não recebemos nada e, se não quitarem, o 'transfer ban' será automático", completou.. "Faltam 3 horas e 54 minutos para o fim do dia 17 de Julho e até agora NADA. Estamos aguardando...", escreveu o clube em sua conta oficial na rede social X (antigo Twitter). "Já faz mais de 365 dias que estamos aguardando."Somando valores de Corinthians, Santos, Grêmio e Atlético MG, o Cuiabá tem a receber do quarteto