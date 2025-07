Série B - Pela 17º rodada, jogam nesta sexta-feira, às 19h, Atlético-GO x Criciúma e, às 21h30min, Ferroviária-SP x Athletic-MG. No sábado, às 16h, tem Goiás x Cuiabá, às 18h30min Coritiba x Paysandu e Avaí x Vila Nova-GO e, às 20h30min, se enfrentam Volta Redonda-RJ x Athletico-PR. No domingo, às 17h, tem Amazonas x Botafogo-SP e, às 18h30min, América-MG x Chapecoense. Série C - Se enfrentam pela 13ª rodada, no domingo, às 19h, Ypiranga x São Bernardo-SP. Na segunda-feira, às 19h30min, tem Náutico x Caxias. Série D - Jogam pela 13ª rodada, no sábado, às 16h, São Luiz x Barra-SC. No domingo, às 15h, Brasil-Pel x Azuriz-PR e, às 16h, Joinville x São José e Marcílio Dia-SC x Guarany. Divisão de Acesso - No sábado, pela 13ª rodada, jogam às 15h, Real x Passo Fundo. No domingo, às 15h, tem Bagé x Brasil-Far, Gramadense x Veranópolis, Gaúcho-PF x Santa Cruz, Aimoré x União Frederiquense, Glória x Lajeadense e Inter-SM x Novo Hamburgo. Mundial de Clubes - A prefeitura de Porto Alegre enviou ofício à CBF para manifestar o interesse em sediar a competição organizada pela Fifa em 2029. Na tarde desta quinta-feira, o documento foi entregue pelo prefeito Sebastião Melo ao presidente da FGF, Luciano Hocsman. Vitória - O clube baiano negocia com Romarinho, ex-Corinthians. O atacante está em Salvador para realizar exames médicos e assinar com o Rubro-Negro. Aos 34 anos, ele estava desde 2014 no futebol árabe e vestiu por último a camisa do Al-Rayyan, do Catar. Palmeiras - A direção do Verdão decidiu vender Richard Ríos nesta janela de transferências e aguarda uma proposta oficial em torno de € 30 milhões (R$ 200 milhões). A Roma, da Itália, tem demonstrado interesse. Flamengo - O Rubro-Negro acertou a contratação de Carrascal, meia colombiano de 27 anos. O clube carioca fechou a compra por € 12 milhões (R$ 77,5 milhões na cotação atual). O jogador deve chegar ao Rio de Janeiro já no fim de semana. Vôlei - Neste final de semana, a seleção masculina entra em quadra pela Liga das Nações nesta sexta-feira, contra o Japão. Na madrugada de sábado, às 3h30min, e domingo, às 2h30min, encara a Turquia e Alemanha, respectivamente.