Yamal assina novo contrato com o Barcelona até 2031

Lamine Yamal assinou seu novo contrato com o Barcelona nesta quarta-feira (16). Além disso, a nova estrela do futebol espanhol foi ungido com a camisa 10 e celebrou a conquista. Ao fim da reunião com o presidente Joan Laporta, o atacante respondeu aos jornalistas sobre comparações com Lionel Messi e evitou o tema que o levou para o noticiário nos últimos dias.

"Eu trabalho para o Barça, mas quando estou fora do centro de treinamento, aproveito minha vida", afirmou o jogador, encerrando as questões sobre sua movimentada festa de aniversário. O evento contou com a presença de artistas com nanismo, o que gerou forte repercussão na Espanha no início da semana.

As notícias sobre a festa de 18 anos gerou uma denúncia por parte da Associação de Pessoas com Acondroplasia (ADEE). E fez o governo espanhol, através do Ministério de Direitos Sociais, pediu uma investigação para averiguar se houve algum episódio de humilhação aos artistas.



Junto com o aniversário, veio também um novo contrato com o Barcelona, até então impedido de registrar vínculos longos com jogadores menores de 18 anos. Yamal estendeu seu acordo até 2031, com salário de 30 milhões de euros anuais e multa rescisória de 1 bilhão de euros.



A assinatura foi feita nesta quarta, na sala da diretoria do Barcelona. Ao fim da reunião com Laporta, Yamal atendeu alguns jornalistas e respondeu a perguntas sobre ser o novo número 10 do Barça.



"Messi fez o caminho dele, eu vou fazer o meu, agora a 10 vai de Ansu (Fati) para Lamine", afirmou o atacante da seleção espanhola. "Renovar com o Barça até 2031 é um grande Barça, espero que seja um caminho muito longo e que seja cheio de vitórias. Espero desfrutar ainda mais do que no ano passado e continuar ganhando títulos."