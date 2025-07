Campeonato Brasileiro - Nesta quinta, às 19h30min, tem Fluminense x Cruzeiro pela 14ª rodada. Sul-Americana - Pelas partidas de ida dos playoffs, se enfrentam nesta quinta, às 19h, Universidad de Chile x Guaraní-PAR e, às 21h30min, Bucamaranga-COL x Atlético-MG. Série B - Iniciando a 17ª rodada, jogam hoje, às 19h30min, Operário x CRB e, às 21h35min, Remo x Novorizontino. Fortaleza - Após a demissão de Juan Pablo Vojvoda, Renato Paiva é o novo técnico do Leão do Pici. O "plano A" era Ramón Díaz, ex-Vasco e Corinthians. Porém ele deve assumir o Olímpia, do Paraguai. Então a diretoria se movimentou e trouxe Paiva. Barcelona - Yamal é o novo camisa 10 do Barça. A entrega do icônico número foi transmitida ao vivo pelo canal oficial do clube. O evento também marcou a assinatura do novo contrato, válido até junho de 2031. Atlético de Madrid - O clube acertou a contratação de Thiago Almada, meia argentino de 24 anos. A negociação, que ainda depende da aprovação nos exames médicos para ser oficializada, marca um novo passo na carreira do atleta, que chega ao time colchonero após passagens por Botafogo e Lyon, e com o aval do técnico Diego Simeone. VAR - A Conmebol anunciou que a cabine do monitor de vídeo em campo será posicionada do lado oposto ao banco de reservas. A decisão visa oferecer mais tranquilidade para os árbitros durante a revisão de algum lance. Obituário - Morreu o ex-zagueiro Wagner Basílio, campeão por Corinthians, São Paulo e seleção brasileira nas décadas de 1970 e 1980. O ex-jogador, que sofria com insuficiência renal desde 2019, tinha 75 anos. Esportes Aquáticos - Ainda não foi desta vez que Ana Marcela Cunha conquistou a sonhada medalha de ouro na prova de 10 km de águas abertas. No Mundial da modalidade de Cingapura, ontem, a campeã olímpica terminou em sexto lugar, sem deixar de criticar o calor e a qualidade da água de Palawan Beach, onde foi disputada a prova.