Sul Americana - Nesta quarta, pelas partidas de ida dos playoffs, jogam Bolívar x Palestino, às 19h, e San Antonío Bulo Bulo x Once Caldas, às 21h30min. Divisão de Acesso - Pela 12ª rodada, às 19h, tem Lajeadense x Gaúcho, Veranópolis x Bagé e Santa Cruz x Gramadense. Às 19h30min, tem União Frederiquense x Real SC, Brasil de Farroupilha x Inter-SM e Passo Fundo x Aimoré. Novo Hamburgo x Esportivo fecham á rodada, às 20h. Justiça - Em decisão inédita no futebol brasileiro, a 4ª Comissão Disciplinar do STJD puniu o Maracanã e retirou os pontos da vitória sobre o Iguatu devido a cantos homofóbicos vindos da arquibancada. O duelo ocorreu em maio pela 3ª rodada da Série D do Brasileirão. Fluminense - O Pachuca anunciou oficialmente que o atacante John Kennedy não faz mais parte do elenco. O clube mexicano se despediu do jogador com uma mensagem de agradecimento nas redes sociais e confirmou a rescisão contratual, encerrando o vínculo por empréstimo que começou no início deste ano. O destino do atacante será novamente o Fluminense, próximo adversário do Inter na Copa do Brasil. Super Mundial de Clubes - O Real Madrid deseja que a competição organizada pela Fifa seja disputado a cada dois anos. A informação foi revelada nesta terça-feira, pelo jornal inglês The Guardian. A entidade confirmou que o torneio terá uma nova edição, mas ainda não divulgou quando e onde será jogado. A intenção da Fifa, porém, é que o Mundial de Clubes aconteça de quatro em quatro anos, assim como ocorre a Copa do Mundo da seleções. Copa 2026 - A Fifa anunciou que começa em setembro o período de inscrições para os torcedores interessados em participar dos sorteios dos ingressos para a Copa do Mundo em 2026. A primeira data para as inscrições no site da entidade será no dia 10 de setembro, quando os torcedores poderão solicitar a chance de comprar ingressos. Polêmica - O lateral-direito Romano Floriani Mussolini, bisneto do ditador italiano Benito Mussolini, foi emprestado para o Cremonense e deve fazer a sua estreia na Série A do país. O clube acertou o empréstimo do jogador de 22 anos com opção de compra junto à Lazio.